Plaidoirie de la Couronne au procès d'Éric Salvail

Au procès d’Éric Salvail, ce sera au tour de la procureure de la Couronne de plaider jeudi. Me Amélie Rivard va tenter de convaincre le juge de condamner l'ex-animateur vedette pour agression sexuelle, séquestration et harcèlement.

L'homme de 51 ans est accusé pour des gestes qu’il aurait posés sur la personne de Donald Duguay, un ex-collègue de travail, et qui remonteraient à 1993.

Selon Donald Duguay, Éric Salvail l'a à cette époque séquestré et agressé sexuellement dans une salle de bains de Radio-Canada, après plusieurs mois d'avances, de commentaires sexuels et d'attouchements inappropriés sur les lieux de travail.

Mercredi, son avocat s'est affairé à miner la version des faits relatée par le plaignant, affirmant que son témoignage n'était pas crédible et peignant un portrait peu flatteur de sa personne. Donald Duguay est un homme capable de mentir, de répandre des faussetés et même de se parjurer, a affirmé Me Michel Massicotte.

L’avocat a aussi répété que les gestes reprochés à Éric Salvail ne se sont jamais produits.