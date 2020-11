Une famille micmaque de la Nouvelle-Écosse se dit victime de racisme

Un homme de la Première nation micmaque d'Acadia, en Nouvelle-Écosse, dénonce des gestes racistes dont lui et sa famille disent être victimes. Il accuse la police de ne pas avoir enquêté correctement sur des messages à caractère raciste que des membres de sa famille ont reçus.

Stephen Labrador, dont la famille s'est établie à Lunenburg en 2014, en a assez de voir ses six enfants âgés de 2 à 17 ans cacher leur identité autochtone par crainte d'être victimes de racisme. Ça consume nos vies , déplore-t-il.

Il y a un incident en particulier qui a amené le père de famille à appeler la police, l'été dernier. Son fils de 15 ans, puis sa conjointe, auraient reçu des messages textes à caractère raciste de la part d'une personne qu'ils connaissent. C'était beaucoup de haine destinée à nous faire du mal, et ça a fonctionné , confie-t-il.

Stephen Labrador et sa famille ont reçu des messages racistes. Photo : CBC/Robert Short

En outre, Stephen Labrador se dit très préoccupé par la réponse de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans la région de Lunenburg. Il explique qu'après son premier appel, aucun policier n'est venu chez lui pour prendre connaissance des messages. Lorsqu'il a rappelé le lendemain pour faire un suivi, un agent lui aurait dit s'être déjà occupé de l'affaire.

J'avais l'impression que [la police] ne voulait pas m'aider. Stephen Labrador, de la Première Nation d'Acadia en Nouvelle-Écosse

Stephen Labrador raconte qu'à force d'insister, un sergent de la GRCGendarmerie royale du Canada est venu chez lui. Le père de famille se serait alors plaint de la façon dont l'enquête était menée. Ce soir-là, vers 22 h 30, une autopatrouille se serait arrêtée devant sa maison et un policier aurait braqué le projecteur du véhicule sur une fenêtre. Les enfants étaient terrifiés , dit-il.

Le membre de la communauté micmaque d'Acadia y voit de l'intimidation pour avoir porté plainte plus tôt dans la journée. Je crois qu'il s'agissait de représailles, avance-t-il. [Le policier] savait ce qu'il faisait. C'est pourquoi il est parti quand je suis sorti de la maison.

Une plainte déposée contre la GRC

Le mois dernier, Stephen Labrador a déposé une plainte officielle auprès de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRCGendarmerie royale du Canada , un organisme indépendant dont le mandat est de veiller à ce que les plaintes déposées par le public au sujet de la conduite des membres du corps policier soient examinées de façon équitable et objective.

Dans un courriel adressé à CBCCanadian Broadcasting Corporation , le sergent Andrew Joyce, de la GRCGendarmerie royale du Canada en Nouvelle-Écosse, affirme qu'établir des liens avec les communautés micmaques de la province est une priorité pour le service de police. Il dit ne pas pouvoir commenter les allégations de membres du public en dehors du processus de plainte officielle.

Pour sa part, la municipalité de Lunenburg compte mettre sur pied un comité pour lutter contre le racisme, en partie, en réponse à l'incident dont la famille de Stephen Labrador dit avoir été victime. Je pense que le racisme systémique existe et je ne pense pas que la GRCGendarmerie royale du Canada ou la ville soit à l'abri , témoigne l'ancienne mairesse Rachel Bailey qui a lancé l'idée. Je sais que nous devons le prendre très au sérieux .

Le nouveau maire, Matt Risser, promet que le comité ira de l'avant.

Stephen Labrador a été invité à joindre ce groupe qui devrait inclure des élus locaux et des membres des communautés micmaque et noire de Lunenburg. Leur mission sera de créer un plan d'action pour mettre fin au racisme et à la discrimination dans la municipalité.