Des francophones de Gravelbourg se préoccupent du futur du français dans le village

Les habitants de Gravelbourg ont élu lundi Darcy Stefiuk à la mairie du village. Il s’agit du quatrième maire anglophone d’affilée dans cette communauté historiquement francophone de la Saskatchewan. Trois francophones, Paul Boisvert, Raymond Lizée et André Lorrain ont été élus au conseil municipal.

Michel Vézina, qui est un résident de longue date à Gravelbourg, explique que le fait d’élire des maires anglophones est assez nouveau dans sa communauté. Il soutient que les maires qui parlent la langue de Molière étaient plus près des enjeux qui touchent le patrimoine francophone du village.

Avec les maires anglophones que nous avons depuis 6 ans, il y a une certaine sensibilité, mais [l’enjeu du français] ne fait pas partie des préoccupations de ces personnes-là , dit-il.

Michel Vézina affirme que les préoccupations du nouveau maire Darcy Stefiuk touchent plutôt le coût de l’eau, les infrastructures ou la population stagnante du village. Le français ne ferait pas partie de ses priorités, selon M. Vézina.

Dans cette perspective-là, les questions qui regardent la francophonie ne sont certainement pas dans le haut des priorités du conseil municipal , souligne Michel Vézina.

Le nombre d'habitants francophones est en baisse à Gravelbourg, selon le recensement de Statistique Canada de 2016. Au total, 235 répondants de Gravelbourg ont le français comme langue maternelle, contre 300 personnes en 2011.

Six cent quarante-cinq répondants de la communauté ont l’anglais comme langue maternelle, contre 625 personnes en 2011.

Michel Vézina explique que la préservation du français à Gravelbourg passe par l’arrivée de jeunes familles dans la communauté.

C’est certainement inquiétant. Ce n’est pas ma génération à moi qui va produire plus de jeunes ou amener plus de jeunes ici. Il faut qu’il y ait de jeunes familles qui viennent vers Gravelbourg ou que l’immigration joue un rôle. Ce n’est pas la première fois qu’on voit des hauts et des bas dans la francophonie de Gravelbourg , dit-il.

Tension entre anglophones et francophones

Michel Vézina se souvient des tensions entre les deux solitudes en 1994 avec la mise sur pied de l’École Beau Soleil. Il indique que l’éducation en français n’est toujours pas comprise par les anglophones de la communauté.

C’est un concept qui est encore difficile à faire comprendre à la population qui se pose la question à savoir pourquoi on a une école française alors qu’on a une bonne école d’immersion et un bon programme en anglais. Tout le monde parle anglais et comprend l’anglais. Pourquoi mettre l’emphase là-dessus? , dit-il.

Michel Vézina soutient que la compréhension du besoin d’une école francophone à Gravelbourg s’est améliorée avec le temps, malgré l’incompréhension qui demeure chez certains membres de la communauté.

Un sentiment partagé par le dernier maire francophone de Gravelbourg, Réal Forest. Il souligne qu’il y a eu un climat de tension entre les habitants francophones et anglophones en raison de l’École Beau Soleil, mais que celui-ci a laissé sa place à l’indifférence.

Depuis ce temps-là, je ne me souviens pas qu’il y a eu une chicane entre les deux peuples. C’est plutôt harmonieux, mais il y a une indifférence , affirme Réal Forest qui a remis sa démission en 2014.

La responsabilité des francophones

Malgré l’élection d’un quatrième maire anglophone de suite et le français qui est en recul selon les chiffres de Statistique Canada, Réal Forest soutient que le sort du français est entre les mains des francophones de Gravelbourg.

Il espère que sa communauté soit plus active pour promouvoir la langue et la culture en français.

Malheureusement, plusieurs de nos francophones ne sont pas actifs, ils ne vont pas promouvoir la langue ou la culture, ils ne participent pas aux activités communautaires en français , dit Réal Forest.

Selon André Moquin, qui est un résident de Gravelbourg depuis plus de 60 ans, la situation du français dans la communauté est également préoccupante. Il souligne que les francophones doivent réussir à s’adapter pour préserver leur culture.

Le déménagement, l’urbanisation, tous ces facteurs sociaux économiques jouent un rôle. Il faut s’adapter, il faut conjuguer avec cette situation.

Avec les informations de Grégory Wilson