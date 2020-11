Changement de cap sur les contacts sociaux limités aux gens de la même maisonnée

Mardi, le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, avait entre autres fait l’annonce de cette nouvelle mesure sanitaire dans le cadre des nouvelles restrictions entourant le code rouge.

Le Dr Roussin suggère que la directive des contacts limités aux gens vivant dans le même foyer aurait été trop difficile à faire respecter. La province n’a pas de droits légaux pour imposer cette mesure , a-t-il publié sur Twitter mercredi soir.

Le nombre maximum pour les rassemblements sociaux à l’extérieur et à l’intérieur est établi à cinq personnes à l’échelle de la province à partir de jeudi. Cette restriction peut inclure des gens de différentes maisonnées.

Les Manitobains n’ont pas besoin d’une loi pour faire ce qui est bien. Réduisez vos interactions à une seule maisonnée. Non pas parce que vous allez recevoir une amende, mais parce que c’est la bonne chose à faire. Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef de la province

La mesure provinciale sur les contacts sociaux limités aux gens de la même demeure était décrite comme une restriction , selon un document joint à un communiqué de presse de la province. Le Dr Brent Roussin a laissé entendre mardi que cette définition était erronée .

Autre changement de cap

C’est la deuxième fois en trois semaines qu’une restriction annoncée n’est finalement pas mise en vigueur.

Le 19 octobre, le Manitoba a fait marche arrière et a finalement permis aux bars des hôtels de rester ouverts.

La province avait décidé que certains des bars visés par ces mesures pourraient rester ouverts, soit les bars détenant une licence pour débit de boisson, des établissements attachés à des hôtels. Ce changement de décision faisait suite à des inquiétudes soulevées par des propriétaires d’hôtels.

Les nouvelles restrictions liées au code rouge seront en place pour deux semaines et probablement quatre semaines , a expliqué le Dr Brent Roussin en conférence de presse mardi.

Les services non essentiels doivent fermer leurs portes, les voyages non essentiels sont déconseillés et les commerces de détail répertoriés comme services essentiels, comme les épiceries et les pharmacies, peuvent rester ouverts avec une capacité réduite à 25 %.

Un nombre record de patients se retrouve à l’hôpital et le nombre de cas de COVID-19 continue d’être élevé. La province est à un point critique , a déclaré le premier ministre Brian Pallister mardi.

Avec les informations de Bartley Kives