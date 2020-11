Homme abattu le 29 octobre par des policiers : le BEI cherche des témoins

Des enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se sont déplacés tôt jeudi matin à l’intersection du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l’avenue West Hill, à Montréal, dans l’espoir de trouver des témoins d’une intervention policière survenue le 29 octobre et qui a conduit à la mort d’un homme.

Arrivés vers 5 h 30, les policiers ont arrêté tous les passants, qu’ils soient en automobile ou à pied, afin de leur demander de les contacter s’ils avaient des informations à fournir sur l’événement.

Ils étaient toujours sur place à 7 h.

On veut rencontrer tous les témoins. Il ne suffit pas pour nous d’en rencontrer quelques-uns. S’il y a des personnes qu’on n’a pas encore rencontrées, on souhaite les trouver, on souhaite leur parler. C’est important d’avoir le portrait le plus juste possible de la situation , a expliqué Guy Lapointe, conseiller à la direction du BEI en matière de communication.

Déjà le 29 octobre, les policiers avaient lancé un appel pour retrouver le conducteur d'un autobus ou d'un minibus qui aurait pu être témoin de l’intervention policière. Ils ont réussi à entrer en contact avec cette personne.

Selon Guy Lapointe, l’enquête avance relativement vite.

Atteint d’un projectile

Selon les informations recueillies par le BEI, le 29 octobre vers 5 h 50, le Service de police de la Ville de Montréal a reçu un appel à propos d'un homme en crise à l'intersection du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l'avenue West Hill.

Arrivés sur place, les policiers l'auraient vu s'approcher de leur véhicule de patrouille armé d'un couteau, mais ils seraient restés à l'intérieur de leur voiture.

Le civil se serait alors dirigé vers un autre véhicule dans lequel se trouvait un conducteur. Les policiers seraient alors sortis de leur voiture pour intervenir.

L’homme, dans la trentaine, aurait alors foncé sur eux et les policiers ont tiré sur lui.