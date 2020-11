Pénurie de personnel : Dominic Cardy dit faire ce qu’il peut pour les garderies

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît la pénurie de personnel dans les services de garde et, selon le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, il fait tout ce qu’il peut pour appuyer le secteur.

L’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean a récemment annoncé qu’elle risque de diminuer les services dans sa garderie en raison d’une grave pénurie de personnel.

Le ministre Cardy reconnaît que la situation est préoccupante. Absolument. C’est quelque chose qui était un problème avant la pandémie et même avec les enseignants et le reste de l’équipe scolaire dans les écoles de maternelle à 12. Alors c’est un problème dans le système d’éducation en plein. En particulier, c’est un problème avec le secteur francophone à cause du fait qu’il y a beaucoup de compétition, beaucoup d’opportunités pour les gens qui sont bilingues , affirme Dominic Cardy lors d’une entrevue à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Le Nouveau-Brunswick s’efforce d’augmenter les salaires dans ce domaine depuis quelques années, poursuit le ministre.

On a commencé, et c’est un peu de crédit au gouvernement Gallant, le processus d’augmenter les salaires pour les éducateurs et éducatrices de la petite enfance. Le gouvernement Higgs a continué ça, de 18 $ à 20 $, et dans la campagne on a promis de continuer d’augmenter chaque année le salaire des éducatrices et éducateurs par 75 ¢ par heure. Ça commence à devenir une profession qu’on paie à un niveau approprié parce que c’était terrible avant , estime Dominic Cardy.

Le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, dit qu'il faut rendre la profession d'éducatrice et d'éducateur plus attirante pour régler la pénurie (archives). Photo : Radio-Canada

Y a-t-il une aide d’urgence pour les garderies qui ont d’importants défis à relever? Le gouvernement provincial fait ce qu’il peut, répond le ministre.

Ça, c’est un problème qu’on a avec le système qu’on a au Nouveau-Brunswick, un système où il y a des subventions publiques, mais les garderies sont des entreprises privées. Alors, quand on entend qu’il y a un problème comme dans la garderie francophone à Saint-Jean, on essaie de faire tout ce qu’on peut pour aider les entreprises dans cette position pour trouver les gens, si c’est temporaire ou permanent , assure Dominic Cardy.

Selon lui, le meilleur moyen de régler la pénurie de personnel en ce domaine est de faire en sorte que la profession soit plus attirante.

Et on fait les changements qu’on peut et on essaie de valoriser tout le temps le travail qu’ils font parce que le travail au niveau de la petite enfance, c’est absolument important, c’est primordial pour le commencement de la formation des jeunes , conclut Dominic Cardy.

Avec les renseignements de l'émission La matinale, d'ICI Acadie