Malgré la pandémie, Montréal réussit à geler les taxes et à éviter les compressions

Les 263,5 M$ annoncés par Québec le mois dernier, combinés aux compressions de 123 M$ dévoilées en avril, ont permis jeudi à la Ville de Montréal de présenter un budget équilibré pour 2021 et d'annoncer qu'elle réussira à terminer l'année en cours sans faire de déficit, comme le prévoit la loi, et sans recourir davantage à la stratégie d'emprunt.

Le tiers du montant versé par le gouvernement Legault (85 M$) servira à éponger la hausse des dépenses et la baisse de revenus engendrées par la pandémie en 2020.

Le reste du montant (178,5 M$) sera dépensé l'an prochain, notamment pour financer un nouveau plan de relance dont le budget sera deux à trois fois plus élevé que celui présenté en juin dernier, qui prévoyait une enveloppe de 22 M$. Il permettra aussi d'éponger la baisse anticipée des revenus de stationnement.

Les dépenses sous contrôle

Le budget présenté jeudi au Marché Bonsecours − qui, pandémie oblige, était également retransmis virtuellement − fait état de revenus et de dépenses atteignant 6,17 G$ pour 2021, soit sensiblement le même montant que l'an dernier, à 1,5 M$ près.

À titre comparatif, les trois premiers budgets de Projet Montréal prévoyaient des hausses de 5,2 % (pour 2018), 4,3 % (pour 2019) et 8,1 % (pour 2020), ce qui avait fait dire à l'opposition que l'administration Plante-Dorais était dépensière .

Les conventions collectives, qui prévoient en moyenne des augmentations salariales de 2 % en 2021, seront honorées malgré la précarité des finances de Montréal, a assuré la Ville jeudi.

Pour diminuer leur impact, les services ont reçu le mandat d'assumer eux-mêmes la moitié de ces augmentations. Les cadres ont aussi été prévenus qu'ils ne recevraient pas de boni cette année, ce qui devrait générer des économies d'environ 7 M$.

Pour donner l'exemple, les élus ont également renoncé à leurs augmentations de salaire de 2,1 % pour 2020. Cette décision permettra à la Municipalité d'épargner un montant symbolique de 130 000 $.

Malgré ces efforts budgétaires − et même si la possibilité avait été évoquée lors des consultations prébudgétaires −, le budget consacré à la sécurité publique demeurera sensiblement le même l'an prochain.

Des manifestants réclament le définancement de la police de la métropole et la redistribution d'une partie du budget du Service de police de la Ville de Montréal à des organismes communautaires. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Cette décision a d'ailleurs été dénoncée par une dizaine de manifestants qui ont retardé le début de la conférence de presse de la mairesse Plante en faisant irruption au Marché Bonsecours et en scandant des slogans appelant à définancer la police.

Des revenus similaires à l'an dernier

Les 446 pages de documents distribués jeudi confirment également le gel des charges fiscales promis par la mairesse le 1er octobre dernier. Ainsi, la taxe foncière générale, la taxe relative à l'eau, la taxe relative à la voirie et la taxe relative à l' ARTMAutorité régionale de transport métropolitain n'augmenteront pas en 2021, tant pour les immeubles résidentiels que non résidentiels.

Seules les taxes des arrondissements, qui représentent environ 20 % de la facture totale, seront ajustées. En moyenne, ces rectifications feront grimper l'avis d'imposition des immeubles résidentiels de 0,2 %. C'est à Verdun que la hausse sera la plus importante (1,8 %), alors que c'est à Anjou qu'on retrouve la baisse la plus significative (3,5 %).

En moyenne, le propriétaire d'une résidence montréalaise, dont la valeur médiane a été fixée cette année à 534 825 $, verra sa facture grimper de 7 $ en 2021.

Par ailleurs, la Ville de Montréal a profité de la présentation du budget jeudi pour annoncer qu'elle reportait la tarification volumétrique de l'eau pour les immeubles non résidentiels, une mesure qu'elle prévoyait mettre en place dès 2021.

Les « factures à blanc », qui devaient être émises cette année aux propriétaires pour leur donner une idée de ce que pourrait leur coûter cette nouvelle forme d'« écofiscalité », n'ont même jamais été envoyées.

La Ville a aussi fait savoir jeudi qu'elle avait obtenu l'aval de l' ARTMAutorité régionale de transport métropolitain pour instaurer de nouvelles mesures de tarification à la STMSociété de transport de Montréal à compter du 1er juillet.

Ainsi, les enfants de 11 ans et moins ne paieront plus pour prendre le transport collectif. Les personnes âgées de 65 ans et plus profiteront quant à eux d'une baisse de 50 % des tarifs qui leur sont imposés.

Les revenus de la Ville devraient conséquemment diminuer de 9,3 M$ l'an prochain, prévoit-elle.

Un PDI à la place d'un PTI

Fait nouveau : le budget est accompagné cette année d'un programme décennal d'immobilisations (PDI) et non d'un programme triennal d'immobilisations (PTI) comme le veut la tradition. Cette pratique permettra une meilleure prévisibilité des investissements dans les infrastructures, explique l'administration. Le PDI 2021-2023 est évalué à 18,7 G$.

Les documents budgétaires présentés jeudi devront maintenant être analysés par la Commission des finances. Ils seront ensuite soumis au conseil municipal et au conseil d'agglomération.

Leur adoption ne fait aucun doute, les deux instances étant sous le contrôle des élus de Projet Montréal. Les villes liées risquent parfois d'être mécontentes, dans la mesure où le budget présenté jeudi prévoit une augmentation des quotes-parts de 3 % en moyenne.

Plus de détails suivront.