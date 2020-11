Plusieurs cas de COVID-19 au Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais

Le pavillon Pie-XII de l'école primaire Le Rucher à Maniwaki est le plus touché puisque 3 élèves ont été testés positifs au coronavirus depuis le 3 novembre. Un membre du personnel qui a fréquenté l'établissement, en plus des pavillons Académie Sacré-Coeur, à Maniwaki, et Sainte-Croix, à Messines, a également contracté le virus.

La Direction de la santé publique de l'Outaouais confirme qu'il y a une éclosion dans le milieu et dit suivre la situation de très près en collaboration avec la direction de l'école Le Rucher et le CSHBOCentre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais .

Dans une lettre envoyée aux parents, la direction du CSHBOCentre des services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais a indiqué continuer d'appliquer les mesures pour la sécurité et la santé des élèves et que l'école demeurait ouverte.

Certaines interventions ont déjà été réalisées comme le retrait préventif d'élèves à risque en fonction du protocole pour le milieu scolaire. L'équipe en santé au travail de la Direction de la santé publique a procédé au dépistage de groupes d'élèves en plus d'offrir son soutien aux personnes qui en auraient besoin.

Par ailleurs, un cas de COVID-19 a aussi été signalé chez un membre du personnel du Centre administratif du CSHBOCentre de services scoalire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais le 4 novembre dernier.

Des cas dans les écoles de Gatineau

Plusieurs élèves du Centre des services scolaires des Draveurs (CSSD) sont en isolement depuis le 1er novembre.

École polyvalente Nicolas-Gatineau : 3

École secondaire du Versant :1

École polyvalente de l'Érablière : 1

École l'Oiseau-Bleu : 1

École du Vallon : 1

École de la Colline :1

École La Sablonnière : 2

Un membre du personnel est aussi en isolement à l'École polyvalente Nicolas-Gatineau et à l'École des Cépages. un élève est en isolement au Centre d'éducation des adultes des Draveurs/Édifice l'Escale.

Le Centre des services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) rapporte aussi plusieurs cas confirmés depuis le début du mois.

Il y a trois cas à l'École secondaire de l'Île. On dénombre aussi des cas dans les écoles primaires suivantes, soit quatre à Notre-Dame, deux à l'Amérique-Française, deux à Côte-du-Nord, et un cas à Saint-Jean-Bosco, du Lac-des-Fées.et des Rapides-Deschênes.