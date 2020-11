Un incendie force l'évacuation d'un immeuble à logements à Cadillac

Un incendie a endommagé un édifice de quatre logements sur la 3e avenue.

Heureusement, les locataires n’ont pas été blessés.

Vers 4 h 35 on a eu un appel pour une maison dans laquelle il y avait de la fumée. À Cadillac. Sur les lieux, un peu plus d’une vingtaine de pompiers sont intervenus, de Rouyn-Noranda, Rivière-Héva et Cadillac. Les personnes qui étaient à l’intérieur ont toutes été évacuées , explique le directeur de la sécurité incendie et de la sécurité civile, Stephen Valade.

L’enquête devrait permettre de comprendre l’origine de l’incendie.