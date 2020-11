La reprise des matchs de hockey interscolaire réjouit de jeunes joueuses

L'excitation était palpable dans l'aréna J. K. Irving à Bouctouche à cette occasion. Les Cavalières de l'école Clément-Cormier recevaient les Titans de l'école secondaire de Tantramar.

Les intervenants craignaient que la saison soit annulée en raison de la pandémie, mais elle a commencé à la date habituelle.

C’était un soulagement pour les joueuses de pouvoir sauter sur la glace à nouveau, particulièrement pour certaines en douzième année, car c’est leur dernière chance de jouer pour leur école.

Nous autres, ça fait depuis le mois de mars, je pense, qu’on n’a pas joué. Ça fait du bien de jouer. Nous autres, on ne savait même pas si on allait jouer , a expliqué une joueuse des Cavalières avant le match.

Précautions dans le contexte de la pandémie

Plusieurs mesures ont été prises pour que les équipes puissent jouer dans des conditions sécuritaires durant cette pandémie.

En plus de se laver les mains, de porter le masque et de respecter l’éloignement physique, les joueuses ne peuvent entrer dans l'aréna que 15 minutes avant la partie. Cette dernière règle est celle de l'aréna J. K. Irving. Les consignes de ce genre peuvent différer d'un aréna à l'autre.

Les joueuses à Bouctouche ont donc fait la plus grande partie de leur réchauffement à l'extérieur de l’aréna. À l’intérieur, seulement deux spectateurs par joueuse sont admis. Ces personnes doivent donner leur nom à l'entrée, ce qui facilitera la recherche de contacts pour les services de santé publique en cas de COVID-19.

Les intervenants qui organisent l’horaire des parties ne doivent pas oublier qu’il est toujours possible que les mesures de prévention changent avec le temps.

Présentement, dans notre conférence, l'horaire est affiché. J'ai deux rondes de complétées. Puis, ça m'amène au 19 janvier, mais on a arrêté là parce qu'on est [censé] de peut-être changer de phase à moment donné, ce qui va nous permettre d'avoir une fin d'année compétitive comme on avait les autres années , explique la coordonnatrice du hockey féminin AAA de la conférence de l'Est, Céleste Boulay.

Les joueuses comme les organisatrices observent l'évolution de la pandémie et des consignes de la santé publique pour savoir comment se déroulera la saison.

Avec les renseignements de Marie-Ève Brassard