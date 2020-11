La CSN exige la fourniture du masque N95 pour le personnel de la santé

La FSSS-CSNFédération de la santé et des services sociaux s’adresse aujourd'hui à la Cour supérieure afin que celle-ci oblige la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ) à remplir son rôle en prévention et qu'elle fasse respecter les obligations de la Loi sur la santé et la sécurité au travail dans tous les milieux de travail .

L’organisation syndicale estime que la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail se fait dicter unilatéralement son action en prévention par des tiers, plus spécifiquement l’INSPQ .

La FSSS-CSNFédération de la santé et des services sociaux demande à la Cour supérieure de déclarer illégale la ligne de conduite de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail concernant le port des équipements de protection individuelle (EPI), notamment le masque N95, dans le contexte de la pandémie.

L’organisation syndicale, qui représente près de 100 000 membres dans le réseau public de la santé, veut que la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ordonne aux employeurs de fournir les équipements de protection aux personnels de la santé.

La FSSS-CSNFédération de la santé et des services sociaux s’appuie notamment sur le risque de transmission aérienne reconnu par l’OMS ainsi que par l’Agence de la santé publique du Canada.

Nous nous désolons de devoir intenter un tel recours pour forcer la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail à jouer son rôle, afin que les travailleuses et les travailleurs soient en sécurité dans tous les milieux de travail et par le fait même, toute la population , a expliqué Judith Huot, vice-présidente de la FSSS-CSNFédération de la santé et des services sociaux .