Quand la COVID-19 entre chez vos amis ou dans votre parenté

Les familles gaspésiennes sont tissées serrées. Les villages aussi. Le coronavirus en a profité et a fait des percées non désirées dans plusieurs communautés, particulièrement depuis deux semaines, à Gaspé et dans ses alentours.

Dans la dernière semaine, une centaine de personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé. La MRCMunicipalité régionale de comté compte actuellement 122 cas actifs, dont la moitié sont issus d'une transmission communautaire.

Autrement dit, les gens qui ont été contaminés l’ont été dans leur famille, en discutant avec un voisin ou un ami, ou encore effectuant des emplettes.

C’est ce qui est arrivé à Anne-Marie Roy et sa famille.

Mère de deux jeunes enfants, elle habite à Gaspé dans le secteur Rivière-au-Renard avec son conjoint. La COVID-19 s’est invitée durant la fin de semaine à un souper avec des amis. On respectait quand même les consignes de la santé publique. On était deux familles dans la maison maximum , raconte Mme Roy.

La nouvelle est tombée le lundi matin suivant.

Anne-Marie Roy et sa famille ont été contaminées à la suite d'un souper avec des amis. Photo : Radio-Canada

Avant même la santé publique, un premier appel est venu de la personne qui avait reçu un résultat positif à la COVID-19. Ç’a été de se retirer tout de suite, les enfants étaient à la garderie, moi, au travail. On s’est mis en isolement en attendant les consignes de la santé publique , relate Mme Roy.

Les membres de sa famille ont été déclarés positifs à la COVID-19 au cours des jours suivants.

Puis, Mme Roy a commencé à ressentir les symptômes de la maladie. Ç’a n’allait pas du tout. J’avais encore beaucoup de maux de tête, de douleurs musculaires, de maux de ventre, toutes sortes de symptômes.

L'exemple d'Avignon

La contamination communautaire de laquelle est issu le cas de Mme Roy est bien différente d’une éclosion en milieu de travail ou dans un établissement institutionnel. C’est une transmission qui est plus largement disséminée , relève le Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Il est donc plus difficile d’en retracer l’origine, même si, au départ, les cas sont parfois circonscrits à un seul lieu.

Le Dr Bonnier-Viger donne l’exemple de la transmission du virus dans la MRC d’Avignon au début de l’automne.

Yv Bonnier-Viger, médecin et directeur de santé publique pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (archives) Photo : Radio-Canada

Quatre éclosions sont détectées : deux dans des résidences pour personnes âgées et deux dans des sites de loisirs communautaires. La transmission s’est rapidement répandue. Quand on est arrivé à la zone rouge, c’était difficile de voir quel était le parcours du virus , observe le directeur de santé publique.

On n’en est pas là dans Côte-de-Gaspé, souligne le Dr Bonnier-Viger.

Même si on est en transmission communautaire, on a quand même une bonne idée de comment le virus circule, on n'est pas trop dépassés par ça, c’est pour ça qu’on reste à notre palier d’alerte actuel. Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Chasse et familles

Il est par contre difficile de parler de la hausse des cas dans la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé sans mentionner la chasse à l’orignal qui a pris fin il y a une quinzaine de jours.

Plusieurs chasseurs ont respecté à la lettre les mesures sanitaires, d’autres moins.

Par exemple, 16 personnes ont partagé le même campement, rapporte la santé publique. Ils sont tous rentrés chez eux positifs à la COVID-19. Ils ne sont pas aperçus tout de suite qu’ils étaient contaminés, bien sûr. Il y a eu quelques familles qui eu de la transmission de ces personnes-là , raconte le directeur de la santé publique.

La période de la chasse à l'orignal a été propice à la transmission du virus (archives). Photo : Getty Images

Hormis les impacts de la chasse, la transmission du virus sur la pointe de la péninsule ressemble à celle des dernières semaines dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure.

La santé publique notait que plusieurs résidents de la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure avaient supposé qu’ils avaient attrapé un rhume alors que c’était bel et bien la COVID-19. Il y avait aussi des gens qui croyaient que parce qu’ils étaient en famille, ils n’avaient pas à respecter les distances , rappelle le Dr Bonnier-Viger.

Le virus ne connaît pas les familles. Même si on a un frère, une sœur, des gens qu’on aime beaucoup, le virus ne le sait pas si vous les aimez ou pas. Il voit juste qu’il peut sauter sur une autre personne. Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Culpabilité et stress

Cette chaîne de transmission s’arrête quand les gens contaminés et leurs contacts s’isolent. Plusieurs des cas que l’on a aujourd’hui sont des gens qui sont déjà isolés et qui ont développé la maladie pendant qu’ils étaient en isolement , explique le responsable de la santé publique.

Même si sa famille s’est isolée rapidement, des contacts avaient quand même eu lieu avant.

Anne-Marie Roy admet avoir été inquiète. J’ai eu beaucoup de culpabilité, d’anxiété. Après ce souper, on a eu d’autres contacts avec d’autres gens de notre famille, des contacts assez rapprochés avec ma mère, des contacts avec mon beau-père, avec sa conjointe. Ça devient stressant.

Les enfants étaient allés à l’école, ce qui ajoutait aux craintes d’avoir rendu quelqu’un d’autre malade. On y repense, à toutes les conséquences qu’un souper banal entre amis peut avoir commente Mme Roy.

Les enfants respectent des bulles-classes à l'école, mais pas dans l'autobus (archives). Photo : Radio-Canada / Dominic Martel

L’école est un lieu de souci pour bien des parents. On a fait le choix de garder les enfants à l’école, c’est un risque que nous devons assumer , estime le Dr Yv Bonnier-Viger.

École et COVID-19

Ce risque, Annick Arseneau l’assume plus que tout autre. J’ai cinq bulles classes chez moi , lance la mère de cinq enfants, dont quatre adolescents.

La COVID-19 n’a pas réussi à entrer dans sa maison, mais elle cogne à la porte de plus en plus fort.

La semaine dernière, son aînée, qui fréquente le cégep, s’est mise en quarantaine après avoir été en contact avec une personne positive. Après cet isolement, elle devait subir un test qui s’est avéré négatif. Les résultats sont tombés dimanche.

Mme Arseneau pensait respirer un peu. Mais non.

L'école représente un risque de transmission de la COVID-19, diminué par les bulles-classes (archives). Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Cette semaine, ce sont deux de ses adolescents qui devront suivre leurs cours à la maison, puisqu'un jeune qui voyage avec eux en transport scolaire a été déclaré positif à la COVID-19.

Les risques sont considérés comme faibles à modérés.

Quand on a un enfant qui développe la COVID dans une classe, on isole la classe. Ça fait déjà beaucoup, beaucoup de monde qui est touché par un seul cas. Le problème que l’on a, c’est que ces enfants ont aussi pris un transport pour venir à l’école et dans le transport, il y a des enfants de toutes les classes. On se retrouve parfois à contaminer une autre classe par un enfant contaminé à l’intérieur du même autobus , explique le Dr Bonnier-Viger.

Le territoire est trop grand, les enfants trop nombreux pour un transport scolaire adapté aux bulles-classes. Chaque élève s’est vu assigner une place, ce qui limite les interactions entre les jeunes.

Une de ces filles d'Annick Arseneau, qui voyage dans le même autobus que sa fratrie, pourra ainsi continuer à fréquenter l’école puisqu’elle était moins près du jeune infecté.

Ce qu’on réalise, c’est que chaque personne qui s’expose expose l’autre à un risque. Annick Arseneau, résidente de la Côte-de-Gaspé, mère de cinq enfants

Réduction des contacts

La clé pour tout le monde, renchérit le Dr Bonnier-Viger, c’est de réduire ses contacts et à ce titre, se poser certaines questions. Est-ce qu’il est nécessaire qu’on aille ensemble faire notre épicerie ou bien si on peut y aller seulement un seul? Est-ce qu’il est nécessaire de faire l’épicerie trois fois par semaine ou bien si on peut y aller une fois aux deux semaines?

Il est nécessaire de limiter ses contacts, même lorsqu'on fait ses courses (archives). Photo : Radio-Canada / Alexandre Courtemanche

Annick Arseneau avoue que la sensibilisation des adolescents à cet enjeu n’est pas une mince tâche. J’essaie de leur expliquer que dans un environnement scolaire, au volley-ball, ils se désinfectent les mains, etc. , mais quand tu vas au restaurant, au Dollorama, que tu traînes au centre-ville avec tes amis pendant deux heures, tu n’as pas ta bouteille de Purell et tu n’as plus ton masque et il n’y a plus le professeur qui est là pour te dire de rester à deux mètres. Mais pour eux, c’est : on se voit tous là, pourquoi on ne se verrait pas?

Elle observe que le moral de ses troupes est à la baisse.

Je sens une frustration qui dans mon cas n’était pas là au début de l’épisode COVID-19. On essaie de s’accrocher au fait qu’il va neiger bientôt, qu’on va faire du ski. Annick Arseneau, résidente de la Côte-de-Gaspé, mère de cinq enfants

Encore un effort

Selon le Dr Bonnier-Viger, cela pourrait prendre environ un mois à la Côte-de-Gaspé pour traverser la tempête, si la population suit les recommandations de la santé publique. On espère que depuis une semaine nos messages ont bien passé et qu’il y a de moins en moins de gens qui s’exposent.

Le médecin rappelle que chaque personne a le pouvoir individuellement d’arrêter le virus en respectant les quatre règles de base : rester à la maison si on a des symptômes grippaux, se laver les mains souvent, porter un masque en public et garder une distance de deux mètres avec les gens.

En attendant une possible accalmie, chez Annick Arseneau, c’est l’organisation de la quarantaine. Ça se gère bien avec le masque et désinfecter les mains, mais honnêtement, le filtre pour nous protéger le reste de la famille, je n’y crois pas trop , commente Mme Arseneau.

Elle note par contre que la benjamine de la famille a très bien intégré la notion de distanciation. C’est rendu dans ses jeux, quand elle les place, ses bonhommes ont des distances!

Avec la collaboration de Bruno Lelièvre