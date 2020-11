Pour une fois, et ce n’est pas coutume, le gouvernement a décidé d’écouter le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) et d’exiger des améliorations au projet de tramway à Québec. Malgré cette décision gouvernementale, la crédibilité des commissaires du BAPE est remise en question par différents intervenants. Devant la virulence des attaques, il faut se demander si n’est pas venu le temps de revoir nos attentes envers cette institution.

On peut certainement expliquer la réaction viscérale du maire de Québec, Régis Labeaume, face aux recommandations du BAPE sur son projet de tramway. De l’idée première d’un projet à sa réalisation complète, il s’écoule généralement des décennies. Et la remise en question du tramway, un projet qui est sur la table à dessin depuis longtemps, apparaît, pour le maire, comme une hérésie.

Pourtant, quand il est question de l’argent des contribuables, il est tout à fait nécessaire de retourner toutes les pierres et de viser le projet optimal. N’avons-nous pas le devoir, quand on prévoit d'investir 3,3 milliards de dollars dans un projet de transport collectif, de nous assurer que le choix qui est fait n’est pas celui qui semble le moins imparfait ou un pis-aller, mais bien le meilleur projet possible pour les 50 ou 100 prochaines années?

La mission du BAPE

La mission du BAPE est d’éclairer la prise de décision gouvernementale en prenant en considération les seize principes de la Loi sur le développement durable .

Ces principes visent notamment la qualité de vie, la solidarité sociale, la protection de l’environnement, l’efficacité économique, la préservation de la biodiversité et l’internalisation des coûts. Les avis du BAPE, est-il précisé dans sa mission, sont le fruit d’une analyse et d’une enquête rigoureuses qui intègrent les enjeux écologiques, sociaux et économiques.

Donc, le BAPE doit ratisser large. Il fait œuvre utile dans son analyse dans la mesure où il peut explorer toutes les facettes d’un projet. Ici, dans le cas du tramway de Québec, le BAPE a pu mener un travail complet et profond.

Les conclusions du BAPE

Le BAPE arrive donc à la conclusion que le réseau structurant de transport en commun (RSTC), dans lequel s’inscrit le tramway, n’améliorerait pas significativement la mobilité des personnes dans les banlieues, qui connaissent la plus forte croissance, et qu’après la mise en place du RSTC, la proportion de citoyens qui utiliseraient le transport en commun y resterait sensiblement la même qu’avant son implantation .

Autrement dit, le projet doit être amélioré pour mieux répondre à la demande qui pourrait venir des banlieues. Le rapport précise que la population de l’agglomération de Québec a augmenté de 11,7 % entre 2001 et 2016 alors qu’elle a progressé de 41,9 % dans la couronne nord.

Le BAPE ajoute que, selon le ministère des Transports, l’effet du tramway serait faible sur la circulation à l’heure de pointe sur le réseau autoroutier bien que, d’ici 20 ans, l’ensemble du projet pourrait ralentir la hausse du nombre de véhicules sur les routes. Le BAPE est d’avis toutefois que le transfert modal de l’automobile vers le transport collectif [...] apparaît modeste en regard des investissements prévus de 3,3 milliards $ .

Le BAPE affirme, en conclusion, que la contribution du projet de tramway aux objectifs de lutte aux changements climatiques, de réduction des inégalités sociales, d’accroissement de la mixité des usages ou encore de densification, énoncés dans les outils de planification [...] s’avère incertaine, voire limitée .

Le but d’un projet, c’est quoi?

N’est-ce pas le but d’un projet de transport en commun que d’arriver à participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amenant la population à passer de l’automobile au tramway, au monorail, à l’autobus ou au métro?

Comme l’expliquent les commissaires dans leur introduction, jusqu’en 2016, Québec était la région comptant le plus de kilomètres d’autoroutes par habitant au Canada. [...] Les déplacements en transport collectif ont même chuté de 4,2 % entre 2011 et 2017 dans l’agglomération de Québec, tandis que les déplacements en automobile ont crû de 12,9 % au cours de cette même période.

Alors, il est très clair qu’une offre efficace et attractive dans les banlieues est absolument centrale pour le succès de ce projet. Le transfert vers le transport en commun est capital sur les plans écologique et économique, et c’est pourquoi il est essentiel d’arriver au meilleur projet possible. C’est ce que dit le BAPE dans son rapport, convaincu de la nécessité d’un projet structurant, et c’est ce que demande le gouvernement Legault à la Ville.

Maintenant, tout ça, c’est sur le fond du rapport.

Pour ce qui est des communications publiques à propos du BAPE, le temps n’est-il pas venu de se demander, en marge de cet exercice, ce qu’on attend exactement du BAPE? Pourquoi demander à des experts de venir écouter différents intervenants et de livrer une analyse sur un projet si, après publication, le rapport et ses commissaires sont passés à la moulinette?

Rappelez-vous le rapport du Bureau d’audiences publiques sur le REM en 2017; il a été passé à la trappe par Denis Coderre et Philippe Couillard, comme s’il s’agissait d’un travail scolaire bâclé. Le maire Labeaume, à Québec, a abordé le rapport sur le tramway à peu près sur le même ton.

Repenser le BAPE?

Depuis des années, le BAPE fait l’objet de critiques parce que son champ d’analyse n’est pas assez large, ou parce qu’il outrepasse, prétendument, son mandat. On critique ses commissaires, leur compétence, leurs intérêts. Les politiciens, en désaccord avec les conclusions, démolissent publiquement les rapports qui ne peuvent pas être défendus dans les médias par les commissaires du BAPE, soumis au silence médiatique.

Ne sommes-nous pas en train d’entamer la crédibilité de l’organisation et son processus d’évaluation des projets? Ne faudrait-il pas mieux préciser la mission du BAPE, protéger son travail et ses commissaires? Devrait-on même aller jusqu’à donner un pouvoir plus grand au BAPE comme on le fait au New Hampshire?

Rappelez-vous le Site Evaluation Committee qui a jugé en 2018, à sept membres contre zéro, que le projet de ligne à haute tension d’Hydro-Québec et d’Eversource – le projet Northern Pass – ne devait pas aller de l’avant. Cette décision était exécutoire.

Amener le BAPE à rendre des avis exécutoires, ce serait un pas immense qu’on n’est pas sur le point de franchir au Québec. N’empêche qu’une telle avenue viendrait peut-être augmenter la pression sur le processus décisionnel menant à la présentation d’un projet devant le Bureau d’évaluation. En retour, le BAPE serait peut-être un peu plus prudent avant de recommander carrément que le projet ne soit pas autorisé en l’état comme il l’a fait à Québec.