Du chrome dans des poissons du bassin versant de Porcupine

Le ministère de l'Environnement indique qu’une étude d'échantillonnage effectuée l’an dernier dans le lac Porcupine a révélé des concentrations de chrome dans les poissons, comme le brochet, le doré et la perchaude, en plus de la présence connue de mercure.

Les autorités recommandent aux gens de réduire la quantité de poisson qu'ils consomment de ce secteur.

Le groupe Les Amis du bassin versant de la rivière Porcupine sensibilise les gens à la contamination du lac et du système environnant depuis 2014.

La coordonnatrice de projets pour le groupe, Roxane Filion, affirme que les tests dans le lac s’imposaient.

Nous sommes très heureux que le ministère ait coopéré avec notre groupe de liaison pour faire ces tests, parce qu'il n'avait pas été testé dans les 20 dernières années, donc c'était important , dit-elle.

Le lac Porcupine se trouve derrière le campus de Timmins du Collège Northern. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mme Filion affirme que 100 ans de développement industriel et résidentiel autour du bassin versant ont causé une détérioration de l'environnement.

Elle estime qu’un grand travail de réhabilitation du lac s’impose et mentionne que son groupe vient de signer une entente avec le Collège Northern et la Ville de Timmins.

On a plusieurs projets, on veut encourager les étudiants du collège à s'impliquer dans ces projets-là et on veut impliquer toute la population pour que tout le monde soit sensibilisé à ce que ça prend pour avoir un écosystème en santé , souligne Mme Filion.

Le parc du lac Porcupine est reconnu par les ornithologues pour l'observation des oiseaux migrateurs. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La présidente-directrice générale de l’institution, Audrey Penner, dit que des étudiants pourraient effectuer des travaux, ce qui pourrait les aider à s'acquitter de certaines obligations de cours.

Comme la réhabilitation de la faune ou notre programme de gestion des déchets environnementaux. Ces types de domaines offrent des opportunités à nos étudiants , dit-elle

Le ministère de l'Environnement dit qu'il ne sait pas d'où vient le chrome, mais qu'il étudie la question.

Avec les informations de CBC et de Bienvenu Senga