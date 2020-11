Budget municipal à Gatineau : un gel ou une hausse de taxes pour 2021?

L’administration municipale a détaillé sa proposition mercredi après-midi, à l’avant-dernière journée d’étude pour planifier l’exercice financier de l’année 2021. En somme : Gatineau pourrait se doter d’un budget 3 % plus élevé par rapport à celui de 2020.

Une hausse de taxes de 2,1 % est suggérée, soit 1,6 % pour le budget opérationnel de la Ville et 0,5 % pour la taxe spéciale dédiée à l’infrastructure.

L’effet d’un gel de taxes a aussi été présenté aux élus, alors que le sujet avait été soulevé au tout premier des quatre jours d’étude. Si le statu quo est maintenu en 2021, on envisage deux scénarios.

Soit la Ville se voit privée de 11,3 millions de dollars pour ses opérations l’an prochain et de 113 millions de dollars dans 10 ans, soit elle tente de rattraper l’argent perdu et augmente les taxes de 4,2 % en 2022.

Des projets 156 M$ plus chers que prévu

Le volet maintien du Plan d’investissements de Gatineau coûtera 761 millions de dollars pour les années 2021 à 2025.

De cette somme, la Ville a calculé des besoins financiers de 158 millions de dollars de plus que prévu pour les projets programmés jusqu’à l’année 2025, dont 39 millions pour ceux de 2020 et d’avant. Deux projets sont la cause d’une partie majeure de ces dépassements de coûts.

La Ville pourrait repousser la réalisation de certains projets prévus d’ici 2024 aux années 2026 et 2027 (archives). Photo : Radio-Canada

Le projet de rénovation du boulevard Saint-Joseph est désormais évalué à 135 millions de dollars, soit 57 millions de plus que les prévisions déjà revues à la hausse en 2018. La Ville prévoit une autre majoration de 63 millions entre 2023 et 2026.

Pour sa part, le réaménagement de la rue Notre-Dame est maintenant estimé à 44 millions, presque le double des 24 millions que l’on projetait en 2018.

Parmi les moyens mis de l’avant pour juguler ces coûts additionnels, la Ville repousserait la réalisation de certains projets prévus d’ici 2024 aux années 2026 et 2027, mais il n’a pas été possible de savoir lesquels.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin a insisté sur un point : depuis leur planification initiale, ces projets se sont transformés.

Quand on dit que le projet a augmenté, ce n’est pas vrai : ce n’est pas le même projet. [...] C’est facile de dire que c’est la Ville qui ne travaille pas bien. Les coûts n’explosent pas : les projets changent , a-t-il précisé.

En quelque sorte, on est victimes de nous-mêmes. On est victimes de notre transparence. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

En publiant des chiffres tôt dans le processus de réalisation des projets, M. Pedneaud-Jobin juge que la Ville fait un choix éthique, mais que les nuances manquent dans le discours entourant les changements des coûts.

Avec des informations de Nathalie Tremblay