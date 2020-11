La série Emily in Paris, qui a fait beaucoup parler d’elle lors de son arrivée sur Netflix il y a un mois en raison des nombreux clichés qu’elle véhicule sur Paris et sa population, aura droit à une deuxième saison.

En guise de communiqué, Netflix France a publié une fausse lettre de Sylvie Grateau, la patronne française d’Emily, qui écrit à la patronne américaine de cette dernière pour l’informer qu’Emily sera dans l’obligation de prolonger son séjour à Paris afin de continuer à travailler pour l’agence de marketing Savoir.

Bien qu’elle soit trop sûre d’elle et qu’elle manque d’expérience préalable en matière de marketing du luxe, elle est néanmoins parvenue à séduire certains de nos clients , a-t-elle écrit.

Nous espérons [... ] [qu’elle pourra] se plonger davantage dans notre culture, et peut-être apprendre quelques mots de français rudimentaires , a-t-elle ajouté.

Une série moquée en France

Très regardée sur Netflix, Emily in Paris suit Emily, une Américaine qui déménage à Paris pour y travailler. Interprétée par Lily Collins, l’ambitieuse jeune femme découvre la vie et à l’amour à la française, décrits de manière stéréotypée.

Citez un cliché sur la France et les Français [et] vous le trouverez dans Emily à Paris , avait, par exemple, écrit le quotidien français 20 minutes en octobre après le lancement de la série.

La première chose qu’[Emily] voit, ce sont les clichés, parce qu’elle voit la ville de son point de vue, s’était alors défendu le créateur de la série Darren Star, dans The Hollywood Reporter.