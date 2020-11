Deux édifices religieux bientôt détruits dans le nord du Nouveau-Brunswick

L'église de Dundee et la salle paroissiale d'Eel River, dans le nord du Nouveau-Brunswick, tomberont bientôt sous le pic des démolisseurs. Ils disparaîtront à cause du manque de moyens, de la diminution du nombre de croyants et du poids des années.

D'ici Noël, l’église centenaire et la salle paroissiale auront disparu du paysage.

Les fenêtres ont déjà été retirées et les édifices ont été vidés. Tout ce qui est recyclable ou réutilisable sera récupéré.

C'est sûr que quand une église a existé au-delà de 110 ans, ça fait mal au cœur de voir ça s'écraser. Mais, on est rendu là malheureusement , se désole le curé de la paroisse, père David Ferguson.

On a beau prier mais l'argent ne tombe pas du ciel. David Ferguson, curé de la paroisse

L’église de Dundee et la salle paroissiale doivent être détruites en raison de problèmes structurels. Les réparations nécessaires seraient trop couteuses.

David Ferguson est le curé de la paroisse Photo : Radio-Canada

La nostalgie s’empare des paroissiens

Ça fait toujours un petit pincement au cœur, vous savez , lance Marcel Garvie, qui a grandi tout près de la salle.

Il est déçu de voir que la paroisse a pris sa décision de détruire ces édifices.

Il y a beaucoup de choses à Eel River qui ont été détruites dernièrement et lorsque je retourne dans mon village natal, j'ai de la difficulté à m'y reconnaître , se désole-t-il.

La salle paroissiale d'Eel River ne fera bientôt plus partie du paysage du village. Photo : Radio-Canada

S'il regrette la démolition de l'édifice où il a occupé son tout premier emploi, lorsqu'il était enfant, il comprend la décision. Côté peut-être un peu plus pessimiste, on pourrait dire que c'est la fin d'une époque. Et d'un côté plus optimiste, on pourrait dire que c'est le temps d'un jour nouveau.

Un nouveau centre multifonctionnel

La municipalité rêve à un projet de centre multifonctionnel, qui pourrait bientôt voir le jour.

Le maire par intérim de Eel River Dundee, Mario Pelletier, précise que l’édifice pourrait être installé à l'ancienne école Arthur-Pinet, qui est en face de l'église .

Le projet est évalué à environ 4,5 millions de dollars et doit encore obtenir le financement des gouvernements provincial et fédéral.

D'après un reportage de Serge Bouchard