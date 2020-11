COVID-19 : la menace de la zone rouge plane sur le Bas-Saint-Laurent

La santé publique enjoint les résidents de la région à respecter la distanciation physique, le port du couvre-visage et le lavage des mains lors de contacts sociaux et familiaux en plus d'éviter de prendre par à un rassemblement s’ils ressentent des symptômes de la COVID-19.

On demande aussi aux citoyens d’assurer une vigie collective du respect de ces mesures et de se faire dépister au moindre symptôme associé à la COVID-19.

Le directeur régional de santé publique pour le Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, rappelle par communiqué que la région est l’une des dernières au Québec à ne pas être au palier d’alerte rouge.

Refuser d’aller à une fête, porter son masque et éviter des rassemblements, c’est se donner toutes les chances d’éviter de devenir un vecteur de transmission du virus. Dr Sylvain Leduc, directeur régional de santé publique

Il souligne qu’un passage au niveau d’alerte rouge entraînerait de nombreuses restrictions, notamment dans les domaines de la restauration, des sports et des activités culturelles.

Appel au dépistage ciblé dans La Matanie

Dr Leduc indique, toujours par communiqué, que la situation en Matanie est particulièrement préoccupante .

Il maintient que le virus circule dans la communauté et qu’il est de la responsabilité de tous de prêter attention au respect des mesures sanitaires, que ce soit au travail, en famille ou ailleurs.

Jusqu’à maintenant, 84 personnes ont contracté la COVID-19 dans les deux foyers d’éclosion de La Matanie, soit à la Résidence des Bâtisseurs ou à la Résidence des Sages, toutes les deux situées à Matane, selon les données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent.

La clinique de dépistage mobile est ouverte de la rue Cartier, à Matane, sera ouverte jeudi et vendredi pour les personnes qui souhaitent se faire dépister et qui ont pris rendez-vous (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La direction de la santé publique affirme que la transmission communautaire est plus soutenue depuis la semaine dernière sur le territoire de la MRC Municipalité régionale de comté de La Matanie.

Elle demande donc à tous les travailleurs des ressources d’hébergement pour les personnes aînées et adultes vulnérables (RPA-RI) et à tous les employés des soins à domicile du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent qui travaillent en Matanie de passer un test de dépistage de la COVID-19.

Les personnes qui souhaitent passer un test de dépistage doivent prendre rendez-vous au préalable en composant le 1 877 644-4545.

Pour accélérer le processus de dépistage, la santé publique indique que la clinique de dépistage mobile située au 262, rue Cartier, à Matane, sera ouverte de 8 h à 20 h jeudi et vendredi.

Le Dr Sylvain Leduc donnera un point de presse jeudi en fin de matinée pour faire le point sur la situation de la pandémie dans la région.