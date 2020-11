Les candidats à la citoyenneté demandent la reprise des tests de connaissances suspendus

Sedra Alshamaly a passé son enfance à fuir les conflits et à vivre en tant que réfugiée en Turquie, avant d’arriver au Canada il y a quatre ans.

C'est le premier endroit où nous nous sommes sentis accueillis , a déclaré Sedra, aujourd’hui âgée de 12 ans, qui explique que désormais on se sent comme si on appartient ici .

Sedra et sa famille sont arrivés au Canada en 2016, après que la guerre civile les ait forcés à quitter la Syrie, leur pays d’origine.

Aujourd'hui, Sedra se sent canadienne, et se décrit comme une élève de 7e année plus ou moins ordinaire, avec une passion pour l’art.

Mais elle vit aussi dans un état d'anxiété constante qui découle du statut de sa famille dans leur pays d'adoption.

Cela a été très stressant parce que nous sommes simplement perdus , a-t-elle déclaré à CBC Toronto.

Nous voulons juste nous réveiller d'un long rêve pour pouvoir enfin apprendre que nous sommes citoyens canadiens. Sedra Alshamaly, 12 ans, candidate à la citoyenneté canadienne.

Comme beaucoup de réfugiés syriens récemment arrivés au Canada, Sedra et sa famille sont des résidents permanents en voie de devenir des citoyens à part entière. Mais ce processus a été retardé indéfiniment depuis le 14 mars dernier, lorsque le gouvernement canadien a annulé tous les tests de citoyenneté en raison de l'émergence de la pandémie de coronavirus.

Le processus comprend un test d’une vingtaine de questions qui portent sur la culture canadienne, et les droits et responsabilités des citoyens. Le test est obligatoire pour tout citoyen potentiel âgé de 18 à 54 ans.

Les parents de Sedra ont demandé la citoyenneté il y a plus d'un an, et ils attendent avec impatience un rendez-vous pour passer le test. Jusqu'à présent, ils n'ont aucune indication sur le moment où cela pourrait se produire.

Que se passe-t-il ? Quelle est la prochaine étape ? s’exaspère le père de Sedra, Ahmad Alshamaly.

« Nos vies sont en suspens »

La famille Alshamaly faisait partie d'une douzaine de personnes qui ont pris part à un rassemblement, au cours du weekend, à la place Nathan Phillips, à Toronto. Le groupe manifestait pour exiger le rétablissement des tests de citoyenneté. Certains tenaient des pancartes adressés à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ( IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ) : nous avez-vous oubliés ? , pouvait-on y lire.

Les candidats à la citoyenneté disent que le gouvernement fédéral devrait mener les tests de connaissances en ligne jusqu'à la fin de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Keith Burgess

Cela fait 16 mois et j'attends toujours une réponse quelconque , a déclaré de son côté Rajesh Kalwa, un développeur de logiciels indien qui est arrivé au Canada en 2012, et qui est résident permanent depuis 2017.

M. Kalwa et sa femme ont une fille de 11 mois, et ils espéraient se rendre en Inde pour voir ses parents. Il affirme que le voyage est présentement impossible, car il craint qu'être à l'extérieur du pays lors de la reprise des tests ce qui pourrait retarder davantage sa demande de citoyenneté.

En ce moment, nos vies sont en suspens , affirme-t-il.

Ottawa envisagera les tests en ligne, mais donne peu de détails

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ( IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ) a promis de fournir aux demandeurs de citoyenneté des informations sur les futures dates d'examen dès que possible , bien que le gouvernement ait déclaré qu'il ne pouvait pas fournir des délais de traitement précis, car il donne toujours la priorité à l'aide aux Canadiens qui tentent de revenir au pays d'outre-mer.

Ottawa note toutefois qu'il peut traiter les demandes de citoyenneté urgentes dans ce qu'elle appelle des cas spéciaux , mais les critères de ces cas ne sont pas clairement définis.

Les cérémonies de citoyenneté en personne sont suspendues depuis mars dernier, bien que le gouvernement fédéral offre des cérémonies virtuelles. Photo : Radio-Canada / Stephen Lubig

D'autres événements de citoyenneté en personne, y compris des cérémonies, ont également été reportés indéfiniment depuis le début de la pandémie.

Un porte-parole d' IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a déclaré à CBC News en septembre qu'il envisageait des options de reprise des services, qui pourraient inclure des tests de citoyenneté en ligne .

Mais la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement, et les demandeurs de citoyenneté qui attendent que leurs demandes soient traitées disent que le gouvernement devrait reprendre les tests sous une forme ou une autre, que ce soit en adoptant des mesures de distanciation physique, ou en menant les tests de citoyenneté en ligne.

L'Australie a repris les tests de citoyenneté en personne en juin conformément aux directives sanitaires après les avoir suspendus plus tôt cette année.

Selon Rajesh Kalwa, la mise en place du télétravail et de l’éducation à distance pendant la pandémie démontre que les tests en ligne devraient être possibles.

Si une université ou un collège peut passer d'une culture de classe à une culture en ligne et qu'ils peuvent s'adapter entièrement, pourquoi le gouvernement ne peut-il pas organiser un examen de citoyenneté en ligne ?

Avec les informations de Kelda Yuen et de Nick Boisvert de CBC News