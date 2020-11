Marchés de Noël autorisés, mais pas de Marché de Noël allemand à Québec

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, ont confirmé mercredi que les marchés de Noël pourront ouvrir.

Dans un communiqué, les ministres expliquent que la capacité d’accueil des marchés sera déterminée en fonction de l’espace disponible, de façon à ce qu'une distanciation de deux mètres soit respectée.

La circulation des gens devra aussi se faire à sens unique et des repères devront être marqués au sol pour aider les visiteurs à respecter la distance sécuritaire. Des stations de lavage des mains et de distribution de désinfectant devront aussi être installées. Pour les marchés intérieurs, le port du masque y sera obligatoire.

Pour éviter les attroupements, toute forme d'animation sera à éviter. Il est recommandé d'éviter également les dégustations dans les régions aux paliers d'alerte orange et rouge, précise le communiqué.

Je suis enchantée que les Québécois puissent se rendre dans les marchés de Noël, cette année. En cette période plus difficile pour certaines de nos entreprises, quelle belle façon d'encourager les commerçants et les artisans de chez nous! Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Pas de marché de Noël allemand

Malgré le feu vert de la ministre du Tourisme, les organisateurs du Marché de Noël allemand de Québec n’installeront pas leur centaine de kiosques de bois devant l’hôtel de ville, cette année.

La présidente du Marché, Britta Kroger, indique que l’espace restreint et la popularité de l’événement auraient rendu impossible l’application des mesures de distanciation. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs s’y rendent et font la file pour acheter et déguster des produits.

La communauté allemande de Québec n’abandonne pas pour autant le Vieux-Québec. Elle participera à l’illumination de la ville en organisant les Jardins de Noël allemands.

Une activité organisée en collaboration avec la Société de développement commercial du Vieux-Québec qui se tiendra dans les jardins de l’hôtel de ville, du 21 novembre au 3 janvier.