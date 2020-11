Plaidoyer pour la sauvegarde du terminus Le Gendre

Lors de son point de presse mardi, le ministre des Transports François Bonnardel a laissé entendre que le tracé du tramway pourrait être modifié afin d’améliorer le service dans les banlieues. Pierre Dolbec s’inquiète de la possibilité que le terminus Le Gendre soit rayé du projet.

Un outil de contrôle de la congestion

Celui qui est aussi président de la Corporation des parcs industriels du Québec, estime que le terminus proposera une offre de transport collectif essentielle pour les municipalités à l'ouest de Québec et contribuera à réduire la congestion routière de 65 %.

Ces communautés vivent un boom démographique important qui s’accentue chaque année. Pierre Dolbec affirme rencontrer des promoteurs immobiliers désireux d’investir dans sa ville toutes les semaines. Mes développements, c’est un en arrière de l’autre , assure-t-il.

Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et président de la Corporation des parcs industriels du Québec Photo : Radio-Canada

Il estime que le premier ministre François Legault manquerait de vision en amputant la partie ouest du projet de tramway. Tout le monde dit que la calotte explose et tout le monde dit que ça va être pire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans .

Pierre Dolbec a fait partie du comité consultatif sur la mobilité durable qui a imaginé le réseau de tramway au printemps 2017. Selon lui, le tracé actuel de 22 kilomètres dessert des bassins de population importants, autant à l'est qu'à l'ouest.

Projet fondamental pour la relance économique

Loin se décourager du dénouement des choses, le président de la Chambre de commerce de Québec, Steeve Lavoie, croit qu’il permettra une meilleure communication entre les parties.

On voit le verre à moitié plein, les gens vont se parler. On a entendu notre ministre Bonnardel dire : " on va parler avec Régis, on va parler avec la Ville, on veut faire avancer le projet, ça quand même c’est une bonne nouvelle " .

Steeve Lavoie estime toutefois qu’il est important que l’échéancier du projet soit respecté, et que le chantier soit lancé comme prévu en 2022.