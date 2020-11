Les pannes de courant bientôt toutes rétablies

En date de 16h30 mercredi après-midi, on dénombrait 406 clients sans électricité dans la région. La MRC la plus affectée est la Vallée-de-l'Or, avec 4 interruptions et 273 clients privés courant.

Diane Guillemette, conseillère en relations avec le milieu pour Hydro-Québec, indique que l'ensemble des pannes devraient être réglées d'ici le début de la soirée. La plupart des pannes ont été causées par la combinaison des événements climatiques intenses de la semaine dernière et des vents intenses aujourd'hui.