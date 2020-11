Les rampes de ski acrobatique de Lac-Beauport démolies

Rénovées maintes et maintes fois au cours des 15 dernières années, les rampes de bois étaient finalement arrivées au bout de leur vie. La structure n'aurait plus été sécuritaire le printemps prochain, avaient conclu les ingénieurs chargés de l’inspecter, cet été.

Tenant à assister à la démolition, Nicolas Fontaine, entraîneur-chef de l’équipe du Québec de saut, décrivait des sentiments mitigés, mercredi. D’un côté, j’étais nostalgique parce que je revoyais tous les efforts qu’on a fait pour construire ça et les réparations , a avoué l'ex-champion du circuit de la coupe du monde de ski acrobatique.

La bonne nouvelle, c’est qu’une nouvelle structure en acier demandant beaucoup moins d’entretien devrait être érigée le printemps prochain.

Quand on a construit, on n’avait pas les moyens financiers de faire de quoi de super haute qualité. Là, j’ai l’impression que c’est un nouveau souffle et on pourra mettre toutes nos énergies sur le développement des athlètes et non pas garder nos rampes en bonne condition.

Les tremplins hydrauliques en aluminium seront gardés. Photo : Radio-Canada / Éric Carreau

Un financement à boucler

Si l’administration du centre AcrobatX avait obtenu le feu vert la semaine dernière pour la démolition des rampes, elle est toutefois toujours en attente d’une réponse favorable à sa demande au programme d’aide financière pour les infrastructures sportives.

Étant un organisme à but non lucratif, le centre espérait que le ministère de l’Éducation accepte d’assumer la quasi-totalité de la facture des nouvelles rampes, plutôt que le deux tiers, telle que veut la règle du programme.

Notre petit organisme à but non lucratif doit mettre 900 000 $. La règle du tiers, ça fonctionne quand c’est une grosse municipalité comme Québec ou une université qui a un gros projet, mais pour nous, c’est beaucoup, beaucoup d’argent. Nicolas Fontaine, entraîneur-chef de l’équipe du Québec de saut

Or, il semble que le centre AcrobatX devra bel et bien fournir près d’un million de dollars pour la reconstruction des rampes, le printemps prochain. Il n’y a pas trop à craindre pour le projet, rassure Nicolas Fontaine, mais l’argent que l'administration espérait mettre dans la construction d’un centre d’entraînement intérieur risque d'être dépensé sur les nouvelles rampes.

Un sprint à compter d’avril

Qu’à cela ne tienne, l’équipe qui a fait de petits miracles ces dernières années pour améliorer les installations continuera assurément d’être proactive. Cet hiver, une piste de lancement en neige remplacera les rampes pour que les skieurs puissent continuer à pratiquer leurs sauts sur l’immense coussin gonflable placé dans la piscine.

Puis, la construction des nouvelles rampes devrait débuter dès la fin de la saison de ski au Relais, en avril. C’est un stress parce que ce sera une année olympique et on espère avoir le temps de reconstruire pour que nos athlètes puissent s’entraîner chez nous à compter du 1er juillet , pointe l’entraîneur de la prometteuse équipe du Québec.

Nicolas Fontaine n’est donc pas au bout de ses peines, mais il a bon espoir que d’ici quelques années, la pérennité du centre AcrobatX Yves-Laroche sera finalement assurée.