La source identifiée pour presque tous les cas de COVID-19 à Thunder Bay

Le Bureau de santé du district de Thunder Bay a signalé 23 nouveaux cas, tous à Thunder Bay et dans les environs, sur une période de cinq jours, du 6 novembre au 10 novembre.

Dre Janet DeMille affirme que les enquêtes et la recherche de contacts ont lié presque tous les tests positifs.

Nous avons eu 23 cas la semaine dernière et, pour un seul d'entre eux, on ne sait pas où la personne a contracté le virus. Pour tous les autres, nous savons exactement où les gens ont contracté le virus et de qui ils l'ont obtenu , affirme la médecin-hygiéniste.

Dre DeMille souligne qu’il s’agit d’un élément très important pour maîtriser la propagation.

Lorsque nous commençons à voir plus de personnes dont on ne sait pas où elles ont contracté le virus, c'est une indication d’une propagation plus large dans la communauté , souligne-t-elle.

Au cours de la fin de semaine, le bureau de santé a déclaré qu'il gérait une éclosion aux centres pour hommes et femmes du Adult and Teen Challenge of Central Canada à Thunder Bay.

Selon la Dre DeMille, le nombre de cas de COVID-19 dans la région était principalement alimenté par cette éclosion.

Deux magasins de détail exploités par le centre, le Super Thrift Store sur l’avenue Johnson et le Super Thrift Christmas Store sur la rue Cumberland, ont tous deux été temporairement fermés.

Le bureau de santé a indiqué que les personnes qui ont visité ces magasins pourraient avoir un faible risque d'exposition à la COVID-19.

Des avis similaires ont également été émis pour d'autres endroits de la ville, notamment le Complexe des Jeux du Canada, un gymnase et une église.

Dre DeMille a déclaré que le pourcentage de tests positifs dans la région de Thunder Bay demeure faible, mais elle avertit que d'autres restrictions pourraient être possibles si l’on voit une augmentation importante des cas.

Visites restreintes dans les établissements médicaux

L’augmentation des cas de COVID-19 incite l’hôpital régional de Thunder Bay à mettre en œuvre des restrictions aux visiteurs.

À compter de mercredi, le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay limite les visiteurs de l’établissement aux partenaires de soins essentiels.

Le Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay réduit les visites à l'établissement en raison de la hausse des cas de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Le directeur des incidents de l'hôpital, le Dr Stewart Kennedy, s'est dit très préoccupé par l'augmentation rapide des cas.

Nous devons prendre des précautions supplémentaires pour nous assurer que nous protégeons nos patients, notre personnel et notre personnel professionnel ici à l'hôpital , dit-il.

La définition de partenaires de soins essentiels comprend les personnes qui visitent un patient de moins de 18 ans, les patients qui subissent une intervention chirurgicale, les patients de l'unité de soins intensifs, les patients ayant des problèmes cognitifs, comportementaux, de santé mentale ou de communication, ou les patients qui pourraient mourir dans les 72 prochaines heures.

Avec les informations de CBC