L'Abitibi-Témiscamingue parmi les régions où se sont créés le plus d'emplois en 10 ans

L’Abitibi-Témiscamingue a connu une hausse significative de l’emploi dans les 10 dernières années. Après Montréal, il s'agit de la deuxième région au Québec qui a connu la variation de l’emploi la plus marquée en 10 ans, avec l’ajout de 10 700 emplois.

C’est ce que révèle le Panorama des régions du Québec, publié aujourd’hui. L’ouvrage dresse un portrait socioéconomique des 17 régions administratives de la province.

Au cours de la période 2009-2010, le nombre d’emplois en Abitibi-Témiscamingue a augmenté de 16,2 %.

Le taux d’emploi, c’est-à-dire le nombre de personnes de 15 ans et plus sur le marché du travail, a aussi augmenté de manière significative. En 2019, la région se positionne au deuxième rang de la province avec le taux d’emploi le plus élevé, soit 64 %.

Ça place l’Abitibi-Témiscamingue parmi les régions qui ont connu la plus grande croissance relative ; 16 % d’augmentation entre 2009 et 2019, ça démontre quand même un dynamisme , soulève l’analyste en statistiques du travail à l’Institut de la statistique du Québec, Luc Cloutier.

L'Abitibi-Témiscamingue a connu une forte augmentation du nombre d'emplois en au cours des 10 dernières années. Photo : Panorama des régions-Institut de la statistique du Québec

En bonne posture, la région affichait également un des taux de chômage les plus bas au Québec en 2019 avec un pourcentage de 3,9 %.

Ce chiffre a été revu à la hausse à 8,5 % pour le premier semestre de 2020 en raison, notamment, de la pandémie.

Des revenus plus élevés

Le Panorama des régions du Québec nous apprend également que l’Abitibi-Témiscamingue est la seule région éloignée des grands centres présentant un revenu plus élevé que celui observé dans l’ensemble du Québec. Ce revenu disponible par habitant, en 2018, était de 30 561 $.

Cette situation s’expliquerait notamment par l’importance du secteur minier et les salaires élevés versés par cette industrie.

Ça amène un essor économique direct sur la région. Les régions ressources ont parfois des revenus beaucoup plus élevés en raison des secteurs miniers qui viennent apporter un apport économique, un apport de revenu important , explique Luc Cloutier.

Parallèlement à cette donnée, l’Abitibi-Témiscamingue figure parmi les régions où l’on trouve le moins de famille à faible revenu avec une proportion de 7 %.

Scolarisation

Au niveau de l’éducation, environ 20 % de la population âgée de 25 à 64 ans possède un diplôme universitaire, comparativement à 33 % dans la province.

Cependant, 19 % de cette même population ne détient aucun diplôme, un des taux les plus élevés de la province.