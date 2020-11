Métis-sur-Mer souligne le jour du Souvenir avec un nouveau monument

La pandémie n'a pas empêché la municipalité de Métis-sur-Mer de commémorer le jour du Souvenir et une vingtaine de vétérans de la guerre et de citoyens se sont rassemblés pour souligner le sacrifices des soldats de la Première Guerre mondiale en plus d'inaugurer un nouveau monument en leur honneur.

Ce monument à la mémoire des anciens combattants souligne aussi les accomplissements de tous ceux et celles qui sont au service du public, notamment celle des premiers répondants.

Ceux qui sont dans nos services d'incendie, service de police, la garde côtière par exemple, leurs sacrifices doivent aussi être commémorés. C'est un mémorial pour se rappeler du passé, mais également du présent et qui va inspirer ceux qui vont servir dans l'avenir , souligne le directeur général d'Héritage Bas-Saint-Laurent, Guy Caron.

Le monument a été mis en place pour le jour du Souvenir. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

En raison de la pandémie, les activités du 11 novembre sont plus sobres cette année dans la petite communauté bilingue de Métis-sur-Mer qui organise traditionnellement un grand rassemblement pour rendre hommage aux anciens combattants.

Les sacrifices que l'on doit faire maintenant, pour rester sécuritaires, il faut respecter certaines règles... En comparaison avec les sacrifices que les combattants ont fait pour nous, c'est vraiment peu. Anick Tardif, élève de première secondaire à l'école Metis Beach

Pour les vétérans, le jour du Souvenir est un moment privilégié pour se rappeler leur service au sein des forces armées. Roger Tremblay a été communicateur dans la Marine canadienne pendant la guerre froide. Il était à Métis-sur-Mer pour les commémorations.

Comme je dis souvent, je n'ai pas été à la guerre comme tel, mais j'ai fait la guerre pareil. On faisait beaucoup de patrouilles et, des fois, c'était ennuyant pas mal. On était dans le Grand Nord, le long du Pacifique, en Alaska. Les Russes venaient nous voir de temps en temps, on se faisait des saluts, on repartait chacun de notre bord. C'était une guerre tranquille , se souvient-il.

Roger Tremblay explique qu'il ne faut pas oublier la guerre, même si le temps passe.

Il ne faut pas oublier ce qui est arrivé, c'est important. Aujourd'hui, c'est ma 61e parade : j'ai commencé à 13 ans et je n'ai pas lâché depuis ce temps-là , conclut-il.

D'après un reportage d'Isabelle Damphousse