Figurines, maisonnettes, boules et casse-noisettes occupent désormais une grande surface de ce magasin, un rêve devenu réalité pour Linda Duchaine.

Noël, c’est ma fête préférée depuis toujours. Linda Duchaine

Amoureuse de cette fête depuis sa plus tendre enfance, la responsable de la portion Noël de la brocante a eu l’idée de créer cette boutique lorsque l’arthrite et l’arthrose ont affecté ses mouvements. Ayant de la difficulté à plier les genoux pour créer son immense village de Noël sous le sapin, Mme Duchaine a dû se résoudre à vendre tous les objets qui l’animaient.

Des centaines d’objets de Noël ont trouvé leur place sur les tablettes de la brocante. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

La création de la boutique

De fil en aiguille, à force de fréquenter les ventes de garage et de recueillir à la brocante les objets dont les gens désirent se départir, Linda Duchaine a cumulé suffisamment de décorations des Fêtes pour mettre sur pied sa boutique de Noël.

Je ne compte pas mes heures, mais j’en ai mis du temps [dans ma boutique], relate Mme Duchaine, qui occupe un emploi à l’extérieur de la brocante. Ici, ce n’est pas un travail, c’est un loisir. C’est mon amour, mon bébé. Je viens me détendre ici.

Linda Duchaine ne se contente pas de déposer les décorations sur les tablettes. Elle les trie, les nettoie, les restaure. Elle s’assure que chacun des objets soit exactement à l’endroit où elle désire qu’il se retrouve.

Depuis l’ouverture de la boutique de Noël dans la brocante le mois dernier, les clients y défilent. Sa popularité est si grandissante qu’un bénévole doit constamment circuler dans cette section, affirme la responsable.

Le vintage est beaucoup en demande, constate-t-elle aussi. Le vrai, vrai vintage, les vieilles affaires, ça m’est beaucoup demandé. Quand j’en ai, ça disparaît rapidement.

Chaque objet a sa place précise dans la portion Noël du Brocanteur le Saint-Frusquin. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Un Noël particulier

Même si les Fêtes auront un goût différent cette année, Linda Duchaine croit qu’il faudra les célébrer dans le même esprit qu’à l’habitude.

Noël, c’est l’amour, le partage et la famille. C’est de décorer, de mettre de la joie et de la lumière dans notre Noël qui va être comment cette année? On ne le sait pas , conclut-elle.