L’acteur Michel Mongeau s’est éteint

L'homme a été présent une cinquantaine d’années dans le milieu des médias, de la création, et des communications. Il a été le créateur et l’animateur de l’émission de radio jeune 275-Allô, une émission qui donnait la parole aux enfants de 6 à 12 ans, qui lui posaient des questions en direct, et avec qui il dialoguait.

À la télévision, il a entre autres tenu les rôles dans Lance et compte 3, Jean Duceppe, Nos étés. Plus récemment, il a figuré dans des émissions comme Toute la vérité, La galère, Unité 9, O’, et Plan B.

Plus de détails à venir.