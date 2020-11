Une aide demandée pour les Albertains sans congé de maladie payé

En Alberta, un nombre inquiétant de personnes atteintes de la COVID-19 sont allées travailler avec des symptômes, selon la santé publique. Ce phénomène n'est pas surprenant pour des consultants et des organisations syndicales, car d'après eux, trop d’Albertains n'ont pas accès à des congés de maladie payés.

À Edmonton, 9 % des cas actifs de COVID-19 sont des personnes qui sont allées au travail même si elles avaient des symptômes. À Calgary, ce sont 11 % des cas.

La situation financière précaire des gens est à l'origine de cette problématique, d'après la consultante Margot Ross Graham, fondatrice de Sandbar Coaching and Consulting.

Ils ne peuvent pas se permettre de manquer du travail, pense-t-elle. Beaucoup de gens ne reçoivent pas de salaire s’ils ne vont pas travailler. Ils n’ont pas de congé de maladie.

Margot Ross Graham ajoute que la santé mentale peut aussi être un facteur. Selon elle, certains veulent aller au travail pour interagir avec leurs collègues. D'autres, mentionne l’experte, le font pour ne pas décevoir leur patron ou ne pas revenir de leur congé avec une charge de travail plus grande, car personne ne les remplace.

La province doit aider, selon des syndicats

Le Syndicat des employés provinciaux de l'Alberta (AUPE) aimerait que la province offre une aide financière à ceux qui doivent s'isoler, comme le gouvernement albertain l'a fait brièvement au début de la pandémie.

Quand on doit prendre une décision entre aller travailler pour nourrir sa famille et payer son loyer ou rester à la maison, car on a des symptômes, le choix est parfois facile , pense la vice-présidente du Syndicat, Bobby-Joe Borodey.

Le président de la Fédération du travail de l'Alberta, Gil McGowan, abonde dans le même sens. Il doit y avoir, selon lui, des changements au Code du travail pour assurer aux travailleurs des congés de maladie payés.

C’est troublant. En ce moment, 65 % des travailleurs albertains n'ont pas accès à des congés de maladie payés. Gil McGowan, président de la Fédération du travail de l'Alberta

Quand ils restent à la maison à cause d’une maladie, c’est à leurs frais , précise Gil McGowan.

Pour l’instant, seul le gouvernement fédéral, avec la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, offre une aide aux personnes qui ne peuvent pas travailler si elles ont la COVID-19.

Pour le président de la Fédération, s’il s’agit d’un pas dans la bonne direction, l’aide ne va quand même pas assez loin.

Il explique que, pour en profiter, les personnes doivent avoir reçu des autorités sanitaires un test positif ou la confirmation d’avoir été exposées au virus .

La réalité est que beaucoup de gens ne savent pas immédiatement qu’ils ont attrapé la COVID-19 , fait remarquer Gil McGowan.

Selon lui, les Canadiens devraient avoir droit à une aide financière pour rester à la maison dès qu’ils ont des symptômes sans avoir à attendre leur test de dépistage.

Avec les informations de Travis McEwan