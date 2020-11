La directrice régionale de santé publique Mylène Drouin, qui avait indiqué la semaine dernière que Montréal se trouvait dans une situation inconfortable , affirme aujourd'hui que celle-ci est devenue plus qu'inconfortable .

On voit poindre à l'horizon une légère hausse des cas , a-t-elle signalé en conférence de presse mercredi après-midi.

Le nombre moyen de nouvelles infections dans la région est passé d'environ 250 par jour au cours des dernières semaines à 280 plus récemment. Mercredi, on a même témoigné de 318 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Ce sont environ 2000 cas qui se sont ajoutés depuis une semaine.

Le taux de reproduction, que l'on souhaite inférieur à 1, atteint maintenant 1,12, ce qui veut dire que les gens ont globalement plus de contacts , a ajouté, la Dre Drouin, en appelant à un nouvel effort de ce côté.

La quartier Parc-Extension demeure l'un des points chauds de la métropole, avec un taux de positivité des tests de 11 %. Ce taux est également en hausse à Lachine, à LaSalle et à Rivières-des-Prairies, et il demeure élevé dans Côte-des-Neiges et Côte-Saint-Luc, a averti la Dre Drouin.

La docteure Drouin a fait état de 369 éclosions, dont 247 qui sont dites « actives » en raison de la détection de nouveaux cas depuis 14 jours. Mais 60 % de ces éclosions comptent moins de cinq cas, a-t-elle souligné, et on ferme à peu près le même nombre d'éclosions qu'on ouvre quotidiennement .

On recense 112 éclosions en milieu scolaire, 36 en milieu de garde, 53 en milieu de travail et 34 en milieu de soins, a détaillé la Dre Drouin.

C'est là qu'on redouble d'efforts, surtout en CHSLD et dans certaines résidences privées pour personnes âgées pour lesquels on a des éclosions plus importantes , a-t-elle précisé.

En date de mardi, le ministère de la Santé et des Services sociaux recensait pour sa part 16 installations pour aînés sous surveillance sur l'île de Montréal.

Le CHLSD des Moulins, un établissement privé de Terrebonne. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Lauzon

Par ailleurs, une nouvelle éclosion a été décelée dans au CHSLD des Moulins, un établissement privé de Terrebonne, au nord de Montréal.

La direction a confirmé à Radio-Canada que 14 cas ont été enregistrés jusqu'à maintenant, soit 9 résidents et 5 employés. Cela étant dit, on ne rapporte aucun décès ni aucun transfert aux soins intensifs. Une opérative massive de dépistage entamée lundi a permis d'établir qu'au moins 80 des 98 résidents avaient été épargnés jusqu'ici.

Toute la région de Lanaudière se trouve actuellement en zone rouge. On rapportait dans cette région 166 nouveaux cas mercredi.

La veille, un bilan présenté par le CISSS de Lanaudière avait indiqué que deux autres éclosions étaient en cours dans des CHSLD publics de la région. Il y avait également des cas dans sept ressources privées pour personnes âgées (RPA), deux ressources intermédiaires (RI) et une ressource à assistance continue (RAC) .

C'est au Centre d’hébergement Saint-Eusèbe que la conjoncture semble la plus difficile. En date de mardi, le MSSSMinistère de la Santé et des Services sociaux y avait recensés 87 cas et 13 décès liés à la COVID-19. Avec 58 % des résidents infectés, la situation y était considérée comme critique .

Avec les informations de Marie-Michèle Lauzon et de La Presse canadienne