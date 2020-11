Thetford Mines crie victoire dans le dossier de la ligne d’interconnexion

Il y avait une alternative qui permettait de passer sur des terrains miniers désaffectés qui ne serviront jamais à autre chose… Il y a eu une très forte mobilisation de la population, on a monté un très bon dossier. explique Marc-Alexandre Brousseau, le maire de la ville.

Hydro-Québec affirme que les analyses effectuées au cours des derniers mois ont permis de s’arrêter sur ce nouveau tracé.

Au terme de toutes [nos] analyses et du processus de consultation, on a pris la décision de faire une modification du tracé et de passer du côté sud-est des anciennes mines.

Maxence Huard Lefebvre, porte-parole chez Hydro-Québec