Immigration : les oppositions critiquent l'attitude du gouvernement Trudeau

Tous les partis d'opposition, à Québec et à Ottawa, déplorent la situation vécue par de multiples travailleurs vivant déjà au Québec, qui sont dans l'incertitude en raison de l'absence de réponse de la part du ministère fédéral de l'Immigration.

Comme l'a raconté Radio-Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) laisserait dans le flou des milliers de candidats à la résidence permanente, déjà sélectionnés par Québec, particulièrement dans la catégorie de l'immigration économique. Depuis l'été 2019, aucun accusé de réception n'aurait été envoyé après l'envoi de ces dossiers.

Une telle preuve est indispensable pour renouveler par exemple un permis de travail ou conserver une couverture médicale, ce qui plonge ces personnes dans l'incertitude.

Le chef du Parti conservateur du Canada ne mâche pas ses mots. Les gens qui veulent venir au Canada méritent un plan qui offre une clarté, une certitude et un processus qui les traite avec dignité, compassion et respect , indique Erin O'Toole, dans une déclaration transmise à Radio-Canada.

Ce sentiment est partagé par les autres oppositions.

C'est inhumain , clame Alexandre Boulerice, député du Nouveau parti démocratique (NPD).

Ce n'est pas respecter la dignité des gens que de les laisser dans le noir et l'incertitude. Le ministre Mendicino doit mettre son poing sur la table.

Pour justifier ces longs délais, IRCC a mis de l'avant les conséquences de la pandémie et du télétravail, mais aussi la baisse des seuils d'immigration décrétée lors de son arrivée au pouvoir en 2018 par le gouvernement de François Legault.

Selon le Bloc québécois, plutôt que de chercher à blâmer le gouvernement québécois , Ottawa devrait plutôt s’attaquer aux attentes interminables que vivent tous les candidats à l'immigration.

Ces délais empêchent les nouveaux arrivants de travailler et de s’intégrer à leur société d’accueil , juge Christine Normandin, porte-parole du Bloc Québécois en matière d’immigration, en évoquant aussi les problèmes liés à la réunification familiale.

À Québec, les oppositions ont elle aussi exprimé leur vive colère.

C'est carrément choquant , lance Méganne Perry Mélançon, du Parti québécois, en parlant d'une situation vraiment triste pour ces candidats à l'immigration.

Québec, avance-t-elle, devrait avoir les pleins pouvoirs en immigration pour éviter une telle problématique.

Au Parti libéral du Québec, on déplore le contentieux entre le gouvernement Trudeau et celui de François Legault.

On essaie malheureusement de ménager la chèvre et le choux. Et ceux qui sont pris entre les deux, ceux qui font la demande de résidence, sont mal pris.

Gaétan Barrette, porte-parole du PLQ en matière d'immigration