Des organismes font front commun pour la défense des personnes aînées et de leurs familles en s’opposant publiquement au projet de loi 218 déposé en octobre par le gouvernement Ford.

Cette nouvelle législation pourrait limiter la responsabilité légale des centres de soins de longue durée en lien avec leur gestion de la pandémie.

Je me sens abandonnée par le gouvernement , soutient avec émotion Sylvia Lyon, dont la mère est décédée au foyer Orchard Villa à Pickering, en banlieue de Toronto, après avoir contracté le coronavirus.

La seule façon dont ma mère aurait pu attraper la COVID-19, c’est parce que quelqu’un lui a transmis à l’intérieur de la résidence. Sylvia Lyon

Le projet de loi 218 pourrait mettre un frein aux poursuites intentées par Mme Lyon et d’autres familles qui ont perdu un être cher dans les maisons pour aînés de l’Ontario.

Cette loi omnibus permettrait de protéger les professionnels de la santé et les organismes qui ont agi de bonne foi en suivant les directives sanitaires pendant la pandémie.

Elle maintiendrait toutefois la possibilité d’intenter une instance contre quiconque ayant mis la vie d’autrui en danger ou ayant commis une négligence grave.

Plus de 2000 résidents des foyers de soins de longue durée sont décédés de la COVID-19, selon les chiffres de la province (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Selon l’avocat Gary Will, qui représente plusieurs de ces familles, il sera difficile de tenir les centres de soins de longue durée responsables de leurs actes si le projet de loi vient à être adopté.

Pour [les familles] qui ne sont pas en mesure de prouver une négligence grave, cela signifie qu'il n'y aura aucune imputabilité, aucune responsabilité, aucune réponse et aucune compensation , fait-il valoir lors d’une conférence de presse organisée mardi.

Les familles et les organismes réunis demandent au gouvernement Ford d’exclure les centres de soins de longue durée du projet de loi 218.

Des obstacles à la justice et au deuil

Selon le ministère du Procureur général de l’Ontario, le projet de loi 218 vise avant tout à soutenir la relance de la province en permettant aux travailleurs de première ligne de continuer leurs contributions essentielles sans craindre la responsabilité civile en lien avec la transmission involontaire de la COVID-19.

En plus des centres de soins de longue durée, la loi protégerait également certains organismes à but non lucratif ou encore des associations de sport mineures.

Pour la Coalition ontarienne de la santé, le gouvernement Ford fait une grave erreur en jugeant tous les secteurs de la même manière. Elle affirme qu’aucune poursuite judiciaire n’a à ce jour été engagée contre d’autres établissements que des foyers pour aînés.

Une préposée aux bénéficiaires du centre de soins de longue durée Seven Oaks de Toronto (archives). Photo : Evan Tsuyoshi Mitsui/CBC

Selon Graham Webb, directeur général de l'Advocacy Centre for the Elderly, le message qu’envoie le gouvernement est clair. Le projet de loi 218 cherche à protéger les dirigeants des centres de soins de longue durée qui ont été négligents , affirme-t-il.

Les foyers pour aînés qui ont été en mesure de protéger leurs résidents n’ont pas besoin de la protection du projet de loi 218. Cette loi protège les mauvais acteurs. Graham Webb, directeur général de l'Advocacy Centre for the Elderly

À l’inverse des autres secteurs économiques, M. Webb souligne que la prestation de soins est au cœur même de l’essence des maisons pour aînés. C'est le fondement de leur relation avec leurs résidents , soutient-il.

Greg McVeigh a perdu ses deux parents de la COVID-19 à neuf jours d’intervalle. Ils étaient résidents du centre de soins de longue durée Seven Oaks à Scarborough.

La mort de mes parents aurait pu être évitée , dit-il. Ils ont été traités comme des résidents de seconde classe .

Le projet de loi 218 empêche des familles comme la mienne de trouver un semblant de justice. Greg McVeigh

Selon M. McVeigh, le projet du gouvernement Ford cherche à effacer de la mémoire collective la mort tragique de milliers de résidents de centres de soins de longue durée .

C’est extrêmement injuste , ajoute l’avocat Gary Will.

Une mesure pour redresser le système

L’Association ontarienne des foyers de soins de longue durée estime quant à elle que le projet de loi 218 est une mesure nécessaire pour stabiliser et renouveler tout le secteur des soins de longue durée de l’Ontario .

Sans la protection de la responsabilité civile, de nombreuses compagnies d'assurance cesseront de couvrir certains foyers, comme elles ont déjà commencé à le faire. Donna Duncan, directrice générale de l’Association ontarienne des foyers de soins de longue durée

Selon la directrice générale, Donna Duncan, cette approche du gouvernement reconnaît la nature sans précédent du coronavirus auquel a été confronté tout le système. Elle n'exonère en rien la responsabilité en cas de négligence grave , estime-t-elle.

Donna Duncan, directrice générale de l’Association ontarienne des foyers de soins de longue durée. Photo : Courtoisie : Association ontarienne des foyers de soins de longue durée

Elle croit par ailleurs que cette mesure aidera le système des soins de longue durée à se relever des coups durs de la pandémie afin de répondre aux besoins d’une population ontarienne vieillissante.

Pour sa part, le gouvernement de l’Ontario assure que le projet de loi 218 ne vise en aucun cas à protéger les individus ou les organisations qui auraient délibérément ignoré les normes de santé publique en lien avec la COVID-19.

Cette législation ne protège aucun autre type de négligence, par exemple si un résident est mal nourri et ne reçoit pas les médicaments appropriés. Ministère du Procureur général

Le ministère du Procureur général dit comprendre les préoccupations de nombreuses familles, mais assure que la lumière sera éventuellement faite sur la gestion des foyers de soins de longue durée grâce à la commission d’enquête indépendante sur la COVID-19.

L’opposition officielle à Queen’s Park ne partage cependant pas le même avis. Selon, France Gélinas, porte-parole en matière de santé du Nouveau Parti démocratique, le projet de loi 218 va au contraire ralentir l’amélioration du système.

Les tribunaux représentent une autre façon de faire avancer la qualité des soins [dans les maisons pour aînés] , croit-elle. Si les tribunaux ne peuvent plus s’en mêler, ce sont les Ontariennes et les Ontariens qui perdent .

France Gélinas, porte-parole en matière de santé du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario (archives). Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Elle espère que les gens qui ont été choqués par les atrocités rendues publiques dans le rapport des Forces armées canadiennes sur les centres de soins de longue durée feront pression auprès de leurs députés.

Il n’est jamais trop tard , confie Mme Gélinas.

Si l’enjeu des foyers pour aînés transcende le monde de la politique, elle rappelle toutefois que le gouvernement Ford aura le dernier mot.

C’est un gouvernement majoritaire. S’il veut que le projet de loi passe, il passera , dit-elle. Même si nous savons tous que ce n’est pas un projet qui va servir [la population] .

Le projet de loi 218 sera débattu en troisième lecture, la dernière avant l'adoption.

Avec des informations de Rozenn Nicolle