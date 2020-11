« L'UPAC a une côte à remonter dans la confiance de la population », admet son patron

C'est l'UPAC elle-même qui a exposé les résultats de ce sondage, mercredi, au cours d'une conférence de presse pour présenter son rapport annuel de gestion pour 2020.

Le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau, s'est dit conscient de la pente à remonter dans l'opinion publique pour l'UPAC, en raison notamment des soubresauts de l'enquête Mâchurer et de l'arrêt des procédures contre l'ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau.

L'UPAC a une côte à remonter dans la confiance de la population, mais j'estime qu'elle n'est pas insurmontable Frédérick Gaudreau, commissaire à la lutte anticorruption

Pour y parvenir, il souhaite notamment rappeler [son] indépendance du pouvoir politique et mieux expliquer le rôle de l'UPAC et en quoi elle diffère du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui, lui, dépose les chefs d'accusation.

L'opinion négative n'est pas cristallisée. Il y a moyen de travailler pour rétablir les ponts avec ceux qui ont peu de confiance. La confiance du public est évidemment l'un des points majeurs sur lesquels nous avons l'intention de travailler au cours des prochaines années , a-t-il indiqué.

Corruption plus raffinée, enquêtes vérifiées

De façon plus générale, M. Gaudreau estime que les modèles de corruption se sont raffinés depuis les cas révélés lors de la commission Charbonneau sur les contrats publics dans l'industrie de la construction.

Il affirme ainsi voir moins de cas d' enveloppes brunes et de stratagèmes impliquant plusieurs acteurs, comme cela avait été vu à l'époque à Laval.

Le commissaire a aussi précisé que la vérification des enquêtes de l'UPAC déjà amorcées – une sorte de ménage qu'il avait demandé lors de son arrivée en poste – était toujours en cours.

Ça se fait par étape et tout dépend de l'envergure des dossiers, a-t-il souligné.

Il n'a pas voulu s'étendre sur l'arrêt des procédures contre Nathalie Normandeau, si ce n'est pour dire qu'il a lu plus d'une fois le jugement du tribunal et qu' en aucun temps, on ne remet en question l'enquête qui a été faite dans ce dossier .

On remet en question, par contre, l'enquête sur les fuites – qui est une autre chose. Et c'est ça qui est venu sabrer, si on veut, le fait qu'on puisse aller à procès dans ce dossier , a conclu M. Gaudreau.

Il a d'ailleurs rappelé que cette enquête a depuis été confiée au Bureau des enquêtes indépendantes, puisqu'il n'était pas réaliste que l'UPAC enquête sur elle-même.

Je peux vous confirmer une chose, c’est qu’aujourd’hui, ça ne se repasserait plus, ce genre de situation-là. C’est clair dans mon esprit. Plus jamais je ne vais accepter qu’on s’auto-enquête. Frédérick Gaudreau, commissaire à la lutte anticorruption

Quant à la longue enquête Mâchurer sur le financement du Parti libéral du Québec, elle est toujours en cours , a indiqué le commissaire.