Lynda Lemay lance deux albums d’un coup, neuf autres sont à venir

Il était onze fois est le titre du premier opus, qui comporte 11 chansons, comme toutes les autres parties de cette série. Le deuxième album s’intitule Des milliers de plumes, en référence aux innombrables stylos et autres outils pris en main pour écrire ses chansons.

C’est rare que je m’absente aussi longtemps que ça de la scène et ça fait du bien de revenir , a affirmé la chanteuse en entrevue avec la chroniqueuse culturelle du 15-18, Catherine Richer. Son dernier album, Décibels et des silences, remonte à 2016.

Elle dit avoir pris un temps d'arrêt dans [sa] vie qui était nécessaire . Pour faire le ménage dans tout, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma vie , précise-t-elle.

En 2017, le décès de son père à 88 ans – le plus fort , comme elle le dit dans une de ses chansons les plus célèbres – lui a fait remettre bien des choses en question, et lui a rappelé l’urgence de se remettre à se consacrer à ce qu’elle aime faire plus que tout, écrire des chansons.

Depuis, elle a composé et enregistré les 121 chansons qui se trouvent sur les onze albums de la série. Les chansons sont prêtes, donc, mais Lynda Lemay se donne le droit de faire autant de changements qu’elle le veut d’ici l’échéance de 1111 jours qu’elle s’est donnée.

Une créatrice qui avait soif de liberté

Lynda Lemay dit avoir investi ses propres économies pour réaliser le projet en toute liberté. Elle a quitté Warner Music, et fait maintenant confiance à Sony pour la distribution de ses albums à venir.

L’envergure du projet pourrait représenter un risque financier, compte tenu du fait que les disques se vendent de moins en moins bien, mais la chanteuse a confiance et dit ne pas se laisser guider par la peur.

Ma richesse à moi, et l’héritage que je peux laisser, ce sont des chansons. Lynda Lemay

Elle devait souligner le lancement de Il était onze fois mercredi, devant une salle comble à l’Olympia de Paris, pour ensuite amorcer une tournée européenne. Ce n’est que partie remise, dit-elle. Des spectacles sont toujours prévus début 2021 au Québec.

Les deux albums lancés mercredi sont disponibles dès maintenant sur plusieurs plateformes numériques. Des copies physiques devraient être mises en vente à compter du 27 novembre.

Avec les informations de Louis-Philippe Ouimet