Se souvenir des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale après leur départ

Sur le million de soldats canadiens qui ont participé à ce conflit, entre 1939 et 1945, le ministère des Anciens Combattants estime qu’il en reste environ 39 700 encore en vie en 2020. L’âge moyen de ceux toujours parmi nous est de 94 ans.

Au début de l’année, il nous restait cinq vétérans de la Seconde Guerre mondiale dans notre branche , confie Jennifer Huard, présidente de la filiale de Lockerby de la Légion royale du Canada. Nous en avons perdu deux au cours de l’année. Et nous n’en sommes plus qu’à trois.

Pour Mme Huard, cette perte est profondément personnelle, car son grand-père, Denis Thompson, était un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale ainsi que l’un des fondateurs de la légion.

Le grand-père de Jennifer Huard, Denis Thompson, a servi dans la Marine royale canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo : Avec la permission de Jennifer Huard

Elle dit que même si l’on craint qu’à mesure que d’autres anciens combattants décèdent, leurs témoignages risquent d'être oubliés, elle est convaincue que les Canadiens travailleront dur pour faire vivre leurs souvenirs et leurs expériences.

Cela m’attriste de les voir partir, mais je peux vous dire qu’il y a toute une nouvelle génération d’anciens combattants — en fait, 96 % de nos anciens combattants sont de cette nouvelle génération — et ils garderont le souvenir vivant. Jennifer Huard, présidente de la filiale de Lockerby de la Légion royale du Canada

Le major Shawn Pettis est l’un de ces nouveaux vétérans .

Il vient d’une longue lignée d’anciens combattants qui ont été déployés dans le monde entier — de la Première Guerre mondiale à la guerre en Afghanistan, en passant par le Printemps arabe.

Des membres de la famille du major Shawn Pettis qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Photo : Avec la permission du major Shawn Pettis

Le fait de porter cet héritage avec lui, dit-il, l’a aidé dans ses diverses missions au Moyen-Orient. Quand il ferme les yeux, c’est presque comme s’il était toujours là.

La plupart de mes missions étaient au Moyen-Orient, je pouvais sentir le feu dans l’air , raconte-t-il. Vous entendez les coups de feu, vous sentez les brûlures, vous entendez la chaleur du soleil qui brûle sur votre peau… C’est le chaos. Vous êtes là et vous avez peur de mourir.

Shawn Pettis a été déployé pour la première fois en 1998. Photo : Avec la permission de Shawn Pettis

M. Pettis estime qu’il est important de prendre le temps d’écouter les témoignages et les expériences des anciens combattants.

Si nous n’avons pas une compréhension de ce que nos soldats ont vécu, comment pouvons-nous maintenir cette compassion? Major Shawn Pettis, ancien combattant

Selon cet ancien combattant, il est inévitable de perdre certaines des histoires avec le passage du temps.

Tous les soldats ne sont pas capables de parler de ce qu’ils ont vécu , explique-t-il.

Ce qui compte selon lui, c’est la façon dont nous préservons ce qui s’est réellement passé, les raisons de notre [implication]. Est-ce que c’était de bonnes raisons ?