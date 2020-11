Le Drakkar et l'Océanic s'affronteront finalement en fin de semaine

L'Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau s'affronteront finalement samedi et dimanche. La partie qui devait les opposer samedi dernier a été annulée en raison des risques de propagation de la COVID-19 .

Tout juste avant le début de la partie de samedi, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a contacté Rimouski pour lui demander d'annuler la joute.

L'Océanic avait affronté les Saguenéens quelques jours plus tôt et l'un des membres du personnel de l'équipe de Chicoutimi avait reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 entre-temps.

Les équipes de Rimouski et de Baie-Comeau font partie des quatre équipes de la ligue situées en zones orange ou jaune et qui sont autorisées à jouer. Les deux autres équipes sont les Foreurs de Val d'Or et les Huskies de Rouyn-Noranda.

Les deux parties entre l'Océanic et le Drakkar prévues cette fin de semaine se tiendront au Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau.

Le Drakkar de Baie-Comeau lors de l'échauffement d'avant match à Rimouski samedi dernier, avant que la partie ne soit annulée. Photo : Radio-Canada / René Levesque

Ce seront les quatrième et cinquième confrontations de suite entre l'Océanic et le Drakkar cette saison et le calendrier prévoit un autre programme double les 20 et 21 novembre à Rimouski.

Le commissaire adjoint de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , Martin Lavallée, a confirmé la tenue de ces parties en zones orange et jaunes, lors d'un point de presse offert en fin de journée mardi.

Suite à ça, on va réévaluer les différentes alternatives qui vont être présentes, notamment lorsque le gouvernement sera en mesure de faire une mise à jour sur la situation des différentes zones rouges le 23 novembre prochain , a-t-il affirmé sur la suite de la saison.

Un tournoi-bulle prévu pour d'autres équipes

Certaines desautres équipes de la LHJMQ attendent qu'une bulle sanitaire soit mise en place au Centre Vidéotron, à Québec, pour y disputer un tournoi.

Cette bulle prévoit une série de rencontres du calendrier régulier. Ces parties doivent être présentées du 17 au 27 novembre.

Sept équipes qui étaient situées en zone rouge la fin de semaine dernière doivent s'affronter pour une série de six matchs.

Ces formations sont celles de Québec, de Victoriaville, de Shawinigan, de Gatineau, de Blainville, de Drummondville et de Chicoutimi.

Les Saguenéens attendent, par ailleurs, toujours le résultat de tests de dépistage après qu'un membre de son personnel ait reçu un résultat positif à la COVID-19.

Le Centre Vidéotron de Québec doit accueillir les parties disputées dans la «bulle». Les joueurs seront logés dans trois hôtels de la ville pour la durée du tournoi (archives). Photo : Radio-Canada

Les joueurs et le personnel de ces sept équipes sont en isolement depuis le 3 novembre pour pouvoir constituer cette bulle.

Ils devront tous passer un test de dépistage du coronavirus trois jours avant le début du tournoi.

J'aime mieux être en action et regarder les obstacles qu'on a à affronter pour voir comment on peut les gérer pour être capables de continuer à jouer que d'aller avec la solution facile de prendre une pause et de se reparler à la mi-janvier , soulignait le commissaire de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , Gilles Courteau, lors du point de presse offert mardi.

La LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec est la seule des trois ligues membres de la Ligue canadienne de hockey à avoir présenté des matchs cet automne. La Ligue de l'Ontario (OHL) et la Ligue de l'Ouest (WHL) visent un début de saison en janvier et en février 2021.

Au moins trois équipes de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ont connu des éclosions de coronavirus depuis le début de saison.

Avec la collaboration de René Levesque