Pénurie de personnel au CHSLD Cloutier

Le CHSLD du Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier fait toujours face à un manque d'effectifs. Mercredi matin, au changement de quart, huit infirmières étaient en poste, alors qu’elles devraient normalement être 13.

L’une des employés du quart de nuit a été contrainte d’effectuer des heures supplémentaires obligatoires, portant le total des employés à neuf.

Selon la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), deux étages se trouvent ainsi sans infirmière pour la journée.

Plusieurs postes, dont certains à temps complets, ont récemment été affichés par l'employeur.

Le syndicat affirme que huit d’entre eux n’ont pas été comblés, parce que personne ne souhaitait y postuler.