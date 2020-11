COVID-19 : il y a encore trop d'éclosions en Outaouais, dit la santé publique

La dernière fois que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a rapporté une progression aussi modérée du nombre de nouveaux cas remonte au 14 octobre dernier.

Par ailleurs, aucun décès lié au coronavirus ne s’ajoute au bilan en Outaouais en ce jour du Souvenir, une première depuis cinq jours. Depuis le début de la crise, 59 personnes ont succombé au virus en Outaouais et 2831 personnes ont été infectées.

Le tableau de l’Outaouais contraste avec le portrait pour l’ensemble du Québec, où on rapporte 1378 nouveaux cas de COVID-19 confirmés au cours des 24 dernières heures et 22 décès supplémentaires.

Malgré les chiffres à la baisse en Outaouais au cours des derniers jours, ce n’est pas le temps de baisser la garde, même si la ville voisine, Ottawa, a levé le pied sur les mesures restrictives depuis samedi dernier, a prévenu la santé publique.

Oui, on a réussi globalement à stabiliser la tendance à la hausse de la deuxième vague. Mais ce qu’on n'a pas encore fait, c’est qu’on a pas diminué le nombre de cas. Donc, les chiffres demeurent trop élevés , a indiqué la Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, lors d’un point de presse, mercredi.

On doit finalement réussir dans notre région à faire descendre le nombre de cas et le nombre d’éclosions pour voir un impact sur le taux d’hospitalisation et aussi réussir à diminuer la transmission communautaire.

Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSS de l’Outaouais