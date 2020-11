Budget 2021 : Gatineau veut refaire la surface des rues en « chips Ruffles ondulées »

Gatineau souhaite modifier dès l'an prochain la stratégie d’entretien de son réseau routier et accroître les interventions de surface pour freiner la détérioration de ses rues. Or, le financement accordé à la réfection des rues a ravivé un vieux débat, mercredi matin, à la troisième journée d’étude pour le budget municipal 2021.

Près de 30 % des routes gatinoises sont en mauvais ou en très mauvais état. Ces rues ressemblent à des chips Ruffles ondulées , a illustré avec humour le conseiller Martin Lajeunesse.

Le budget annuel accordé à l’entretien de l’asphalte avoisine les 27 millions de dollars. En optimisant ses pratiques, la Municipalité compte rentabiliser son budget de façon significative.

Selon les projections, le montant annuel nécessaire en 2029 serait de 65 millions de dollars, soit 15 millions de dollars de moins que si la Ville maintient son approche actuelle.

Gatineau suggère d’augmenter les lichettes — soit les opérations qui consistent à appliquer une couche d’asphalte unique d’une épaisseur d’environ 4 cm — sur les tronçons dont l’état de dégradation est moins avancé.

Ces opérations légères permettent d’allonger la durée de vie des voies routières de quatre à sept ans. Elles représentent actuellement entre 10 et 15 % des interventions.

En matière de financement, parmi les scénarios présentés, il est proposé d’injecter dès 2022 une somme de 24 millions de dollars, laquelle serait empruntée.

L’approche à préconiser pour 2021, soit d’ici les prochaines élections municipales, a fait l’objet de vives discussions.

La conseillère Louise Boudrias a proposé d’aller puiser des sommes qui n’ont pas encore été dépensées dans le volet développement du Plan d’investissements de la Ville, mais qui sont réservées pour des projets qui ne sont pas encore réalisés, comme le plan de déploiement des bibliothèques.

Elle entend déposer une résolution pour mandater l'administration d'aller trouver 10 millions de dollars additionnels dans ce plan pour les réinvestir dans des travaux d'asphaltage urgents dès l'an prochain.

Le maire ainsi que plusieurs élus ont vivement critiqué cette proposition. Il faut conserver ces enveloppes-là. Il faut qu’on ait un équilibre. Je pense que le Plan d’investissements qu’on propose est assez équilibré [...]. Tout sacrer ça aux poubelles pour 2021, pour moi, ce serait une très, très grande erreur , a prévenu Cédric Tessier.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin a dit redouter qu’une telle décision cause une insécurité trop grande et force Gatineau à refaire des débats. Du point de vue de la planification, de la stabilité et de la prévisibilité, pour nos gens d’affaires et pour tout le monde, pour moi c’est important qu’on garde notre plan de match et qu’on n’improvise pas une décision comme celle-là , a-t-il soulevé.

