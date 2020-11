Le Bureau du coroner investigue à la Villa des Sables

Le Bureau du coroner se penche sur les causes et les circonstances entourant le décès de Gilles Charest, 82 ans, un résident de la Villa des Sables.

Une porte-parole du Bureau du coroner confirme que Me Cloé Hudon est responsable du dossier. Aucune entrevue n'est accordée durant le processus d'investigation. Le rapport de la coroner sera rendu public dans une dizaine de mois.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean indiquait, lundi, que des vérifications étaient menées dans cette résidence pour aînés.

Des équipes de prévention et contrôle des infections et les responsables de l'accréditation des ressources d'hébergement étaient impliqués dans la démarche.

La famille de Gilles Charest souhaite aussi obtenir des réponses à la suite de la mort de l'homme. L’une de ses filles, Louise Charest, avait l'habitude de le visiter chaque jour avant la mise en place des mesures entourant la COVID-19.

Elle s'est tournée vers les appels téléphoniques en raison de l'interruption des visites. Elle a communiqué plusieurs fois par jour avec son père et le personnel soignant de la résidence privée pour aînés.

Il y aurait certaines interrogations quant à la distribution des médicaments qui aurait été faite au cours des derniers jours de vie de M. Charest.

Il n’a pas eu une belle mort, affirme Louise Charest. J’en ai parlé avec mes frères et ma sœur. Il n’a pas mérité ça. On est déçu de cela. On ne peut en dire plus, on attend un retour du coroner.

Importante éclosion

Les événements surviennent au moment où la Villa des Sables est aux prises avec une importante éclosion de COVID-19. Mercredi, on y compte 63 cas positifs. Les résidents, confinés dans leur appartement, sont inquiets de la situation.

La direction de l'établissement a refusé de répondre aux questions de Radio-Canada.