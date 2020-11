Vidéojournal : une cérémonie différente pour le jour du Souvenir à Rouyn-Noranda

On a dû faire une cérémonie écourtée, avec moins de ressources, parce qu’on n’avait pas la latitude de faire une parade dans les rues comme on est habitués , explique Daniel Michaud, vice-président de la branche de Rouyn-Noranda de la Légion royale canadienne.

On a quand même tenu à faire une courte cérémonie pour rappeler à tout le monde qu’aujourd’hui est le 75e anniversaire de la fin du dernier conflit mondial et qu’on a encore des gens en mission partout dans le monde et rappeler aussi à nos vétérans qui sont chez eux à la maison, qu’on pense à eux, que cette journée leur est dédiée , a-t-il souligné dans le Vidéojournal Abitibi-Témiscamingue.