Pas de père Noël en raison de la pandémie dans certains centres commerciaux de la région

C'est aussi la décision prise à contrecœur au centre commercial à La Plaza de la Mauricie de Shawinigan.

On n'aurait jamais pu recevoir le nombre d'enfants que l'on reçoit normalement , précise la directrice marketing des deux établissements, Sylvie Laliberté.

La direction assure toutefois que des décors sont en cours d'installation dans la cour centrale avec un grand tunnel et un majestueux sapin pour apporter une touche de magie. Des livres d'activités seront également remis aux enfants.

La campagne de dons de jouets est maintenue au centre Les Rivières. On invite les enfants à faire preuve de générosité et à remettre les jouets qu'ils n'utilisent plus, explique Sylvie Laliberté. Les jouets vont rester 48h en quarantaine. Des lutins des Artisans de la paix assureront le nettoyage et la redistribution.

Le père Noël descendra du ciel le 22 novembre et atterrira au Carrefour Trois-Rivières Ouest. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le père Noël tiendra le fort à Trois-Rivières-Ouest

Le Carrefour Trois-Rivières Ouest aura pour sa part son père Noël dès le 22 novembre. Tout est déjà en place pour accueillir le légendaire personnage.

Pandémie oblige, les enfants ne pourront toutefois pas s'asseoir sur ses genoux. Une petite chaise a été prévue pour les petits, qui pourront détailler leur liste de souhaits à travers un panneau de plexiglas, transformé en fenêtre, pour apporter un peu de magie.

La direction du centre commercial n'a pas prévu de prises de rendez-vous en ligne, puisque l'achalandage habituel ne le requiert pas, mais elle n'exclut pas de revenir sur cette décision, s'il s'avère que les autres centres commerciaux n'accueillent pas le père Noël cette année.