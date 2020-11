La procréation assistée limitée aux femmes de 41 ans et moins

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a déposé le projet de Loi 73 qui vise à rétablir la couverture publique de la fécondation in vitro abolie en 2015. Le programme sera toutefois plus encadré en limitant notamment son accès aux femmes de 41 ans et moins.

Abolie en 2015 par le gouvernement libéral en raison des coûts du programme, la couverture publique de la fécondation in vitro sera de nouveau accessible, mais seulement pour les femmes de 18 à 41 ans détenant d’une carte d’assurance maladie.

Les seules balises de l’époque étaient d’être en âge de procréer et de détenir une carte d’assurance maladie , a rappelé le ministre Carmant en conférence de presse à Québec.

Des balises pour limiter les coûts

La couverture de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ne s’appliquera qu’aux personnes aux prises avec une condition médicale d’infertilité ou qui se trouve dans l’incapacité de se reproduire , a précisé M. Carmant.

Les couples hétérosexuels, les couples femme-femme et les femmes seules pourront bénéficier de la couverture publique, mais les traitements ne devront pas comporter de risques obstétricaux pour les femmes qui en feront la demande.

Lionel Carmant estime que le programme coûtera 90 millions de dollars la première année. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

De plus, les personnes qui ont subi une stérilisation volontaire – comme une vasectomie – seront exclues du programme. Ces personnes pourront tout de même avoir accès aux traitements en les défrayant elles-mêmes et des crédits d’impôt sont prévus pour certains traitements.

Un programme de 90 millions

Seules l’insémination artificielle, la stimulation ovarienne, la préservation de la fécondité après un traitement de cancer étaient toujours couvertes par la RAMQ depuis l’abolition du programme publique en 2015.

En raison des coûts élevés des traitements de fécondation in vitro, plusieurs familles n’ont pu aller de l’avant avec leur projet au cours des dernières années , a avancé M. Carmant.

Le dépôt de ce projet de loi permettra à ces familles de se rapprocher un peu plus de ce projet de vie qui est d’avoir un enfant. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Le ministre estime ainsi que la première année du programme coûtera 90 millions de dollars la première année puisque plusieurs familles ont repoussé ce projet trop onéreux pour leurs finances.

En balisant ainsi le programme, le ministre Carmant estime qu’il sera moins coûteux que l’ancienne version. Il estime que le programme coûtera annuellement – lorsque la demande se sera stabilisée – quelque 45 millions de dollars au Trésor québécois.

Le programme actuel coûte 15 millions de dollars et le gouvernement a déjà budgété 22 millions de plus pour l’an prochain.