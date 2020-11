Plus de 2200 clients d’Hydro-Québec sont privés de courant en Abitibi-Témiscamingue

Hydro-Québec souhaite rétablir le courant en début d'après-midi.

40 % des pannes sont le plus souvent liées au contact de la végétation avec nos équipements et ce pourcentage monte à 70 % dans les secteurs très boisés. Il n’y a pas d’indications à ce moment-ci sur la cause des pannes, mais avec les forts vents qu’on connaît en ce moment, on peut assurément les lier aux vents qui sont en cours , indique Diane Guillemette, est conseillère des relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Des cours annulés en Abitibi-Ouest

Les élèves des pavillon de Normétal et Clermont de l'école Boréale, ainsi que de l'école Beauvalois retournent aussi à la maison plus tôt que prévu selon le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi.

Panne planifiée à Lorrainville

Le retour du courant est prévu en fin de journée pour 94 clients de Lorrainville. Une interruption était planifiée pour assurer l'entretien des équipements.