Les Newbies de retour lors d’une émission de fin d’année

Le grand ménage des Fêtes sera diffusée le 19 décembre à 21 h, heure de l’Atlantique, sur Unis TV.

Animée par Luc LeBlanc, Christian Essiambre et André Roy, l'émission vise à célébrer la fin d’une année haute en émotions .

J’ai fait partie longtemps d’un groupe qui s’appelle La revue acadienne qui est un show de fin d’année , explique André Roy. On s’est demandé comment on pourrait le faire et inclure Les Newbies dedans.

Le concept se différencie toutefois de La revue acadienne dans son approche.

On voulait vraiment plus que ce soit une célébration. C’est pour ça qu’il y a une grosse nuance dès le départ dans le concept. On ne cherchait pas à écorcher des personnalités ou à faire des imitations. On voulait plus prendre le point de vue de monsieur et madame tout le monde pour savoir comment on a vécu l’année 2020 , poursuit-il.

Plusieurs humoristes et artistes musicaux participeront à l’événement, dont Alexandre Bisaillon, Emmanuel Bilodeau, Damien Robitaille, Korine Côté, Laurence Nerbonne, Lisa LeBlanc, Richardson Zéphir et Salebarbes.

Le grand ménage des Fêtes sera disponible sur le site de la chaîne tout de suite après sa diffusion.