La Ville d'Ottawa à court de vaccin antigrippal à forte dose pour les aînés

Ces vaccins étaient recommandés pour les personnes de plus de 65 ans, mais le gouvernement provincial n’a distribué qu'un nombre de vaccins pour moins de la moitié des personnes âgées de l'Ontario.

Cela a causé une pression sur les ressources actuelles alors où les gens sont invités à se faire vacciner contre la grippe pour éviter une surcharge des hôpitaux déjà aux prises avec un nombre important de patients atteints de la COVID-19.

Les vaccins à forte dose protègent contre trois souches de la grippe, tandis que le vaccin antigrippal régulier protège contre quatre. SPOSanté publique Ottawa recommande aux aînés de se faire vacciner avec le vaccin régulier au lieu de la version à dose élevée.

Aucune dose supplémentaire du vaccin trivalent à forte dose ne sera fournie à SPOSanté publique Ottawa ou à d'autres bureaux de santé en Ontario pour le moment , a écrit la Dre Vera Etches, médecin hygiéniste de SPOSanté publique Ottawa , dans une note au conseil publiée mardi.

Les doses attribuées pour Ottawa ont toutes été envoyées aux bureaux des médecins et dans les cliniques communautaires , a-t-elle déclaré, ajoutant que la province avait dit qu'elle avait distribué tout ce qu'elle avait .

Le vaccin peut encore être disponible dans certaines pharmacies ou chez certains médecins, en quantités limitées , ajoute-t-elle.

Obtenez une dose régulière

La Dre Etches suggère aux gens d'appeler leur pharmacie ou leur médecin pour savoir s'il leur reste des vaccins à haute dose, mais même s'il n'y en a plus, les personnes âgées peuvent toujours recevoir le vaccin régulier.

Les deux vaccins sont efficaces et recommandés pour les personnes âgées. Le plus important est que les personnes âgées reçoivent sans délai le vaccin disponible sur place , soutient la Dre Etches.

La Dre Vera Etches, médecin hygiéniste de SPO suggère aux gens d'appeler leur pharmacie ou leur médecin pour voir s'il leur reste des vaccins. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Mais même les doses régulières semblent être rares.

De nombreuses pharmacies ont aussi manqué de vaccins à la fin du mois dernier, frustrant les résidents qui avaient pris des rendez-vous des semaines à l'avance.

Le site Web de Rexall indique que les rendez-vous pour la grippe ont été annulés en raison d'un problème d'approvisionnement à l'échelle de la province et l'entreprise s'efforce d'en obtenir davantage du gouvernement.

Selon Shoppers Drug Mart, aucun de ses emplacements dans la région d'Ottawa n'a de vaccins réguliers ou à forte dose.

Forte demande cette année

Marie-Claude Turcotte, gestionnaire de programme à SPOSanté publique Ottawa , a déclaré que l'objectif était toujours de vacciner la majorité des Ottaviens contre la grippe, et l’agence de santé publique prévoit organiser ses cliniques de vaccination contre la grippe tant qu'il y aura une demande.

Nous voulons faire vacciner autant de personnes que possible , a déclaré Mme Turcotte.

SPOSanté publique Ottawa a déjà vacciné plus de 20 000 personnes contre la grippe cette année. Au cours de la précédente saison grippale, un peu plus de 11 000 personnes ont été vaccinées. Les chiffres n'incluent pas les personnes qui ont reçu des vaccins contre la grippe dans les pharmacies ou auprès de leurs médecins de famille.

SPOSanté publique Ottawa prend de nouveaux rendez-vous dans ses cliniques de grippe communautaires tous les jeudis et prévient que les plages horaires sont normalement réservées en quelques jours.

Un porte-parole du ministère de la Santé de l'Ontario a déclaré que des niveaux historiques d'Ontariens se sont fait vacciner contre la grippe cette année.

Lundi, 5,1 millions de doses du vaccin antigrippal avaient été distribuées, contre 1,4 million l'an dernier. Les doses de cette année comprennent 1,3 million de vaccins à haute dose pour les personnes âgées.

La province envisage d'acheter plus de vaccins contre la grippe et discute avec le gouvernement fédéral et le secteur privé à ce sujet, a déclaré le porte-parole.

La saison de la grippe en Ontario se déroule normalement de la fin de l'automne jusqu'au début du printemps.

Avec des informations de Laura Glowacki