L'identité des deux garçons tués à Wendake rendue publique

Le tribunal a levé ce matin l'ordonnance de non-publication qui empêchait les médias de révéler l'identité des enfants, et donc leur lien avec l'accusé.

Dans la nuit du 10 au 11 octobre, le père aurait tué Olivier, 5 ans, et son petit frère, Alex, 2 ans. Les enquêteurs ont retrouvé les deux garçons sans vie dans la résidence de la rue Chef Nicolas-Vincent, au coeur du village de Wendake.

L'accusé s'était par lui même rendu au poste de police de la Ville de Québec, la nuit du drame.

Les deux victimes, Alex et Olivier Photo : Facebook

La famille y renonce

L'avocat représentant le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Thomas Jacques, a annoncé au juge que la famille ne souhaitait plus profiter de ces ordonnances.

Me Jacques a par ailleurs indiqué que l'enquête se poursuivait et que des éléments de preuve restaient à divulguer à la défense.

Le dossier a donc été reporté pour vérifier la progression de l'enquête, au 12 janvier

En attendant, Michael Chicoine, 30 ans, demeure détenu.

Il a assisté à l'audience d'aujourd'hui par vidéoconférence depuis le centre de détention de Québec.

Plus de détails à venir