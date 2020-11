Ventilation dans les écoles : QS demande des mesures plus sécuritaires

Notre plan n’est pas parfait, mais va permettre rapidement de rendre nos écoles plus sécuritaires pendant l’hiver. […] Si on veut garder les écoles ouvertes, le gouvernement doit absolument mettre en place des mesures d’urgence. Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois

Selon le porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, le gouvernement doit rapidement mettre en place ces mesures d’urgence et arrêter de penser que le fait d’ouvrir les fenêtres sera suffisant pour assurer une ventilation de qualité dans les classes.

Les écoles au Québec sont vieilles, elles sont très vieilles, et elles ont souvent de mauvais systèmes de ventilation. Dire aux profs d’ouvrir les fenêtres ce n’est pas une solution. […] Ouvrir les fenêtres à -20 ce ne sera pas suffisant , a lancé M. Nadeau-Dubois lors d’un point de presse avec les journalistes mercredi matin.

Québec solidaire calcule que sa proposition devrait coûter 86 millions de dollars au Trésor québécois.

C’est de l’argent , a commenté Gabriel Nadeau-Dubois, qui pense cependant qu’il ne faut pas envisager cette somme comme une dépense, mais plutôt comme un investissement essentiel dans la sécurité des enfants et des professeurs du Québec.

Quand on a décidé d’équiper toutes les classes d’un tableau blanc interactif, on l’a fait, et ça a coûté bien plus cher que ça. Je ne comprends pas pourquoi on ne serait pas capables d’équiper toutes les classes d’un outil pour mesurer la qualité de l’air , a pour sa part souligné la députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie.

Plus d'une éclosion de COVID-19 sur quatre au Québec se retrouve dans les écoles, note M. Nadeau-Dubois, qui indique qu’à Montréal, les écoles sont devenues le principal facteur de la transmission communautaire du virus.

Québec solidaire n'est pas le seul à reprocher au gouvernement son manque de réactivité dans ce dossier. Le Parti québécois (PQ) a lui aussi fait de même mercredi matin, demandant un plan clair de ventilation de toute urgence , qui comprend l'achat de purificateurs d’air portables.