Un programme mené par des Autochtones pour améliorer la qualité de l’eau potable

Plus de 20 Premières Nations à travers l’Ontario participent à un nouveau projet pour améliorer la qualité de l’eau dans leur communauté, notamment grâce à la formation des techniciens d’usines de traitement des eaux.

Le projet, financé par le gouvernement fédéral, est géré par l’Ontario First Nations Technical Services Corporation (OFNTSC).

Glen Goodman, le directeur de l’ingénierie et des services d’infrastructures de l' OFNTSCOntario First Nations Technical Services Corporation , explique que l’objectif est d’éviter d’attendre les bris importants dans les usines de traitement des eaux avant d’agir et d’investir.

Dans l’industrie, on appelle cela du dépannage, ce qui signifie que l’argent n’est pas investi dans les installations tant qu’il n’y a pas de panne catastrophique , a déclaré M. Goodman.

Ce qui n’est pas la façon dont les choses devraient être faites de mon point de vue, et ce n’est pas une pratique courante dans le secteur privé ou dans les municipalités au Canada. Glen Goodman, directeur de l’ingénierie et des services d’infrastructures de l’Ontario First Nations Technical Services Corporation

Dans le cadre du nouveau programme, des formateurs certifiés sont envoyés dans les Premières Nations pour connaître les problèmes auxquels les techniciens locaux sont confrontés.

En 2019, dans l'usine de traitement des eaux en construction à Neskantaga, des pièces d'équipement montraient déjà des signes d'usures. (archives) Photo : CBC/Christina Jung

Melanie Debassige, directrice générale de l’ OFNTSCOntario First Nations Technical Services Corporation , souligne que d'offrir la formation dans les communautés est un avantage pour les techniciens locaux.

Beaucoup de ces techniciens sont jeunes, ils ont de jeunes familles, il n’y a qu’un seul technicien dans la communauté , explique Mme Debassige. Comment pourraient-ils partir pour une semaine [pour suivre une formation]?

Les formateurs aident les techniciens à évaluer les systèmes et leur donnent les outils et les ressources nécessaires pour surveiller l’équipement et les niveaux de qualité de l’eau.

Si une installation de traitement de l’eau du programme rencontre un problème important, des ingénieurs qui connaissent bien ces systèmes sont envoyés sur place pour évaluer la situation.

Corriger une injustice

Selon M. Goodman, le nouveau programme est conçu pour rendre plus équitable un système injuste.

Ces personnes se sont vu remettre les clés de toutes nouvelles usines de traitement de l’eau et on s’attendait à ce qu’elles puissent suivre les règles [avec peu de ressources], ce qui est tout simplement impossible , a déclaré M. Goodman.

M. Goodman donne en exemple un technicien, avec qui l' OFNTSCOntario First Nations Technical Services Corporation travaille, qui doit assurer seul l'entretien de deux stations d’épuration et de trois puits, alors qu’une municipalité aurait au moins cinq personnes pour s’occuper d’installations comparables.

Selon un rapport récent, la plupart des techniciens autochtones de traitement des eaux sont payés au salaire minimum, bien moins qu’une personne ayant des responsabilités similaires dans une municipalité.

Pouvez-vous imaginer le stress qui leur est imposé? Glen Goodman, directeur de l’ingénierie et des services d’infrastructures de l’Ontario First Nations Technical Services Corporation

Les techniciens municipaux de traitement de l’eau peuvent profiter de programmes de formation, mais les Premières Nations n’en ont généralement pas, par manque de revenus, explique-t-il.

Pour et par les autochtones

Glen Goodman et Melanie Debassige s’accordent pour dire que le succès du programme tient en partie au fait que les Premières Nations font confiance à l’Ontario First Nations Technical Services Corporation.

Celle-ci est une organisation à but non lucratif, son personnel est majoritairement autochtone et a reçu son mandat en 1992 lors d'une assemblée des chefs autochtones de la province.

Mme Debassige affirme que la création d’un climat de confiance était nécessaire pour conclure des accords avec les communautés participant au programme.

C’est relié au processus de réconciliation en cours , ajoute Mme Debassige, qui fait également partie du conseil d’administration de l’organisme Reconciliation Canada.

L’inquiétude des Premières Nations à cause du colonialisme est une chose à laquelle nous sommes malheureusement encore confrontés aujourd’hui , ajoute M. Goodman.

Certains formateurs parlent l’ojibwé, le cri ou le français. Jusqu’à présent, toutes les formations ont cependant été dispensées en anglais.

Un financement à long terme nécessaire

Melanie Debassige soutient que le programme a besoin d’un financement pour plus qu’une année pour vraiment réussir à atteindre ses objectifs.

Elle espère que lorsqu’elle fera une nouvelle demande de financement, les premiers résultats du programme justifieront un engagement financier plus long de la part du gouvernement fédéral.